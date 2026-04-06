Primăria Apahida continuă lucrările de decolmatare pentru prevenirea inundațiilor

Primăria comunei Apahida continuă intervențiile de decolmatare a văilor de pe raza localității, în scopul prevenirii inundațiilor și al creșterii siguranței cetățenilor.

Lucrări de decolmatare a văilor în comuna Apahida, utilaje în teren și intervenții pentru prevenirea inundațiilor și protejarea gospodăriilor. | Foto: Facebook Primăria Comunei Apahida

Primăria Comunei Apahida desfășoară în această perioadă lucrări de decolmatare a văilor, esențiale pentru asigurarea unui drenaj corespunzător al apelor pluviale. Autoritățile locale subliniază că aceste intervenții contribuie direct la reducerea riscului de inundații, mai ales în contextul fenomenelor meteo tot mai imprevizibile.

Lucrările au rolul de a proteja atât locuințele, cât și infrastructura locală, prin menținerea cursurilor de apă curate și funcționale. „Acționăm constant pentru protejarea comunității și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în comuna noastră”, a transmis primarul Cristina Belce.

Reprezentanții administrației locale anunță că astfel de lucrări vor continua și în perioada următoare, în funcție de necesitățile din teren, pentru a preveni eventuale situații de risc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

