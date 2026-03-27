Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, susține că este ținta unor atacuri în mediul online și anunță că a depus o plângere penală împotriva celor implicați.

Cristina Belce transmite un mesaj ferm după atacurile din mediul online.

Edilul afirmă că în ultima perioadă a fost vizată de „atacuri abjecte și cuvinte triviale”, pe care le consideră incompatibile cu o comunitate modernă. Potrivit acesteia, în spatele acestor acțiuni s-ar afla persoane afectate de politicile de dezvoltare urbană implementate recent în comună, inclusiv dezvoltatori imobiliari și reprezentanți ai vechii administrații.

„Nu mă descurajează, dimpotrivă”

Cristina Belce susține că aceste atacuri nu o vor opri din activitate, ci, dimpotrivă, îi confirmă că direcția adoptată este una corectă pentru comunitate. „Aceste atacuri nu mă descurajează. Dimpotrivă, îmi confirmă că direcția în care mergem este cea corectă pentru viitorul comunității noastre”, a transmis aceasta pe pagina ei de Facebook.

Plângere penală pentru mesajele din online

Primarul din Apahida a anunțat că a făcut deja demersuri legale împotriva celor care, spune ea, se ascund în spatele unor conturi de social media. „Nu voi rămâne pasivă în fața acestor acțiuni. Am depus deja o plângere penală împotriva celor care cred că se pot ascunde în spatele unor conturi de social media”, a declarat edilul.

Mesaj ferm pentru cei vizați

În final, Cristina Belce a transmis un mesaj direct către cei pe care îi consideră responsabili, subliniind că dezvoltarea localității nu va mai fi influențată de interese personale. „Apahida, pe care noi o numim acasă, nu mai este și nu va mai fi o sursă de profit în detrimentul calității vieții noastre”, a conchis primarul.

