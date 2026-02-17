Cadavrul copilului dispărut în Someș în urmă cu o lună a fost găsit

După aproape o lună de căutări, corpul neînsuflețit al copilului de 4 ani dispărut în Someș a fost găsit în zona localității Bunești.

După aproape o lună de căutări, corpul neînsuflețit al copilului de 4 ani dispărut în Someș a fost găsit în zona localității Bunești| Foto: ISU Cluj

Trupul băiețelului de 4 ani din Gherla înecat în apele Someșului Mic în ianuarie, a fost găsit, marți, în zona localității Bunești.

Informațiile au fost confirmate de pompierii clujeni.

Cadavrul copilului dispărut în Someș în urmă cu o lună a fost găsit

Marți, 17 februarie, în jurul orei 11.20, în contextul căutărilor efectuate în vederea identificării minorului dispărut în data de 23 ianuarie, alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, respectiv Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, a fost găsit de către pompieri trupul unui minor ce ar putea corespunde semnalmentelor persoanei dispărute, informează ISU Cluj.

„Corpul neînsuflețit a fost scos din apă de către echipajele prezente la fața locului, în zona localității Bunești”, anunță sursa citată.

„Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11:20, în contextul căutărilor efectuate alături de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și ai Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, în vederea depistării minorului dispărut la data de 23 ianuarie a.c., a fost găsit de efective din cadrul ISU Cluj, care efectuau căutări cu o ambarcațiune”, informează IPJ Cluj.

În continuare, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

În ultima perioadă, căutările au continuat pentru identificarea copilului de 4 ani înecat în apele Someșului în 23 ianuarie.

Tragedia s-a produs în urmă cu aproape o lună, când Sebastian și verişorul său, în vârstă de 5 ani, se jucau pe un derdeluș amenajat pe malul râului. Cei doi au alunecat în apa înghețată. Copilul de 5 ani a fost salvat de un tânăr aflat în apropiere, însă Sebastian a dispărut sub gheață.

Cadavrul a fost găsit după căutări diperate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: