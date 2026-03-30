Instanța a decis! Ce se întâmplă cu profesorul din Gherla acuzat de viol asupra unui minor

Profesorul din Gherla acuzat că ar fi violat un minor de 13 ani rămâne în arest preventiv. Judecătoria Cluj-Napoca a respins solicitarea acestuia de a fi plasat în arest la domiciliu.

Profesorul anchetat din Gherla, surprins alături de un elev. | Foto: monitorulcj.ro

Judecătorii au respins ca neîntemeiată cererea inculpatului Vasile-Dan Ungur de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia a fost pronunțată în data de 18 martie 2026, instanța constatând că măsura arestării preventive este legală și temeinică. Magistrații au dispus menținerea arestului pentru încă cel mult 60 de zile, până la o nouă verificare.

Acuzații extrem de grave

Profesorul este judecat pentru infracțiuni grave:

viol asupra unui minor,

agresiune sexuală asupra unui minor,

corupere sexuală a minorilor,

racolarea minorilor în scopuri sexuale.

Anchetatorii susțin că faptele ar fi fost comise profitând de relația de încredere dintre profesor și elevul de 13 ani. După decizia instanței, inculpatul a formulat contestație, aceasta fiind înregistrată în data de 20 martie 2026. Procesul continuă, iar măsura preventivă va fi reevaluată în perioada următoare.

În toamna anului 2024, copilul a început să meargă la meditații, moment în care profesorul ar fi profitat de poziția sa pentru a câștiga încrederea minorului. În acest context, ar fi avut loc primele comportamente abuzive. Ulterior, comunicarea dintre cei doi ar fi continuat pe rețelele sociale. Potrivit anchetei, profesorul ar fi menținut legătura cu minorul și ar fi insistat pentru continuarea interacțiunilor cu caracter inadecvat.

Captură de ecran de pe portalul instanțelor care arată decizia Judecătoriei Cluj-Napoca de menținere a arestului preventiv în cazul profesorului acuzat de infracțiuni grave asupra unui minor.

De asemenea, ar fi propus în mod repetat întâlniri. Situația a ieșit la iveală după ce minorul a reușit să le povestească părinților prin ce trece. Tatăl a alertat imediat autoritățile. Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare, în Cluj-Napoca și Gherla, iar suspectul a fost condus la audieri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

