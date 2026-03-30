Carnagiu pe șosea! Cinci oameni, printre care doi minori, morți într-un impact devastator lângă Cluj

Un accident rutier deosebit de grav, produs luni dimineață, 30 martie, în localitatea Sânpaul, s-a soldat cu moartea a cinci oameni. Victimele au fost găsite încarcerate în autoturismul implicat.

Intervenție de amploare la accidentul mortal din Sânpaul, unde pompierii au acționat pentru descarcerarea victimelor din autoturismul distrus. | Foto: IPJ Cluj captură video

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Cluj, în accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. Impactul a fost extrem de violent, iar echipajele de intervenție au găsit mai multe persoane încarcerate, în stare gravă. Persoanele decedate au fost identificate, respectiv 3 adulți cu vârste cuprinse între 27-50 de ani și doi minori de 16 și 17 ani.

Cinci morți într-o fracțiune de secundă

"Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde ar fi acroșat partea laterală-spate a unui autocamion.

Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcția Zalău spre Cluj-Napoca.

În urma impactului, din păcate, toate cele 5 persoane aflate în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat.

Conducătorii autocamioanelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului." a transmis IPJ Cluj

Intervenție dramatică a salvatorilor

Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Huedin au intervenit de urgență cu patru autospeciale de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje SAJ. La fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

Salvatorii au acționat pentru extragerea victimelor din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cei cinci bărbați scoși dintre fiarele contorsionate erau inconștienți și prezentau leziuni incompatibile cu viața. Traficul rutier în zonă este afectat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale producerii tragediei.

