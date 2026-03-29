Grav accident de circulație între Viișoara și Bolduț: cinci victime încarcerate. Doi răniți au ajuns la spital.

Un grav accident de circulație s-a produs în nopatea de sâmbătă spre duminică în județul Cluj: cinci persoane au rămas încarcerate în urma impactului dintre două autoturisme, iar două victime au fost transportate la spital.

Pompierii din Turda au intervenit in cursul noptii trecute la un grav accident rutier petrecut între localitatile Viisoara și Bolduț.

La fata locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal si victime multiple și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanta Județean Cluj.


„Echipajele operative au găsit două autoturisme avariate, cu cinci persoane rămase încarcerate întru-unul dintre acestea”, informează, duminică, ISU Cluj. 

Toate cele cinci persoane au fost extrase folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât sa nu le fie agravate leziunile suferite. 


„Toate erau în stare de conștiență și cooperante”, menționează sursa citată. 

Totodată, au fost consultate la fața locului alte trei persoane de către echipajele medicale, dintre care două au fost transportate la spital, ambele în stare de conștiență și cooperante.


