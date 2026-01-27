Criza demografică din Cluj se adâncește: Spor natural negativ, mai puține nașteri și trei decese la copiii cu vârstă sub 1 an

În noiembrie 2025, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut faţă de luna anterioară, precum și față de acceași perioadă a anului trecut. Astfel, sporul natural s-a menținut negativ.

Declin demografic accentuat la Cluj|Foto: Depositphotos.com

Potrivit datelor privind mişcarea naturală a populaţiei, furnizate de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj, în noiembrie 2025 s-a înregistrat nașterea a 432 copii, cu 70 copii mai puțini decât în luna octombrie 2025 și cu 34 copii în minus față de luna noiembrie 2024.



În același timp, a fost consemnată o scădere în ceea ce privește numărul deceselor: 610 de decese în noiembrie anul trecut, cu 71 decese mai puține decât în luna octombrie 2025 și cu 10 decese în scădere față de noiembrie 2024.

Spor natural negativ la Cluj, în noiembrie 2025|Sursa: DSJ Cluj

Totuși, potrivit datelor oficiale, sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ – minus 178 persoane, numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii.

„În luna noiembrie 2025 au fost 3 decese la copiii cu vârstă sub 1 an”, mai arată datele publicate de Direcția de Statistică (DSJ) Cluj.

România poate pierde până la un sfert din populație până în 2080, potrivit datelor prezentate la finalul lunii noiembrie de Institutul Național de Statistică.

În ceea ce privește numărul căsătoriilor și al divorțurilor, s-au înregistrat 128 căsătorii, Concomitent, au fost înregistrate 65 de divorțuri, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Conform Direcției Județene de Statistică Cluj, datele pentru lunile anului 2025 sunt „provizorii”, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice”, motiv pentru care datele aferente anului 2025 vor suporta modificări.

Foto: Depositphotos.com

