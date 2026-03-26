Emil Boc: „Haideți să facem orașul și mai verde!” Clujenii sunt invitați la plantări în Iris și Someșeni.

Primarul Emil Boc îi invită pe clujeni să participe la acțiuni de plantare în cartierele Iris și Someșeni, în cadrul proiectului european URBREATH.

Emil Boc participă la plantarea de arbori în Cluj-Napoca.

Potrivit mesajului transmis de Emil Boc pe rețelele sociale, acțiunile de plantare vor avea loc în zilele de 1 și 2 aprilie și vor contribui la crearea unor spații verzi și a unei livezi urbane în Cluj-Napoca. Evenimentele sunt programate în două locații: pe strada Nădășel, în data de 1 aprilie, între orele 10:00 și 15:00, respectiv în zonele Bărc III și Timișului, în 2 aprilie, în același interval orar. Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Participarea este deschisă tuturor: studenți, tineri profesioniști sau membri ai comunității, iar echipa primăriei va oferi suport pe parcursul activităților. Cei interesați se pot înscrie prin formularul disponibil online sau pot participa direct la fața locului.

Cetățenii se implică în plantarea de arbori, în cadrul unei acțiuni de extindere a spațiilor verzi din Cluj-Napoca.

“Indiferent dacă ești student, tânăr profesionist, membru al comunității din zonă sau pur și simplu vrei să faci ceva pentru orașul tău, echipa primăriei va oferi suport și sprijin pe parcursul acțiunilor. Te poți înscrie în formularul din primul comentariu sau pur și simplu poți participa la acțiune în zilele menționate mai sus. Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin propunerile de amenajare a spațiilor verzi realizate împreună cu cetățeni și studenții USAMV Cluj-Napoca, își propune să crească calitatea spațiilor urbane din cartiere.” a transmis edilul.

Clujenii participă la acțiuni de plantare și amenajare a spațiilor verzi în oraș.

Livadă urbană și regenerare verde în cartiere

Proiectul prevede plantarea unei livezi urbane cu pomi fructiferi și arbuști, precum măr, cireș, prun, zmeur, smochin, coacăz și cătină. Inițiativa are ca scop nu doar extinderea spațiilor verzi, ci și consolidarea comunității locale.

Amenajările sunt realizate în colaborare cu cetățeni și studenți de la USAMV Cluj-Napoca, care au propus soluții de regenerare urbană, inclusiv crearea de „buzunare verzi” și dezvoltarea unor coridoare verzi de-a lungul apelor.

Proiect european cu impact local și internațional

Acțiunile fac parte din proiectul internațional URBREATH, care reunește 37 de parteneri din 11 țări europene. Modelele testate în Cluj-Napoca ar urma să fie replicate și în alte orașe din Europa. Potrivit primarului, scopul principal al acestor inițiative este creșterea calității vieții urbane și îmbunătățirea rezilienței orașului, în special în zona râului Someș.

