Legea care întoarce România înapoi. Avortul, infracțiune? Atac la dreptul femeilor!

Atac la dreptul femeilor asupra propriului corp? Inițiativă legislativă controversată în Senat depusă de doi deputați, soț și soție, aleși în Parlament pe listele POT. Avortul ar putea fi pedepsit cu închisoarea.

Avortul ar putea fi incriminat | Foto: Pexels

Doi deputați aleși în Parlament de pe listele POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), cer să fie incriminat avortul, iar o inițiativă în acest sens a fost pusă în dezbatere la Senat.

Mai precis, cei doi propun o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”, scrie g4media.ro.

În prezent, în România avortul nu este incriminat prin lege, fiind reglementat de articolul 185 din Codul Penal, care pedepsește doar efectuarea ilegală a acestuia. Cei doi soți Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu – în prezent neafiliați vreunui partid – cer modificarea legii.

Cum sună modificările propuse de cei doi?

„Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”.

„După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii”.

Ce urmăresc cei doi politicieni

Conform motivației celor doi parlamentari foști POT, iniţiativă legislativă umăreşte:

Extinderea protecţiei penale a fătului, indiferent de naşterea vie – incriminarea expresă a faptelor de vătămare a fătului chiar şi în situaţia în care acesta nu supravieţuieşte până la naştere (deci şi a agresiunilor care provoacă moartea fătului sau naşterea unui copil mort). „Se asigură astfel protecţia vieţii în devenire pe toată durata sarcinii, nu doar ex post, condiţionat de existenţa unui nou-născut”.

Protecţie întărită asigurată fătului stabilirea pragului de l4 săptămâni ca moment de la care intervine protecţia penală distinctă a fătului nu este arbitrară, ci rezultă din corelarea Codului penal cu legislaţia specială în materia sănătăţii publice.

Radu Mihail Ionescu a fost ales deputat în circumscripția Bacău, iar soția sa, Monica Ionescu, a obținut un mandat în circumscripția Neamț, ambii candidând din partea POT. Amândoi sunt avocați și după ce au ajuns în Parlament au deținut funcții de vicepreședinți ai grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, până când au demisionat din partid.

Conform declarațiilor de avere, soții Ionescu dețin mai multe terenuri (două agricole, unul forestier și două intravilane), cu o suprafață totală de 301.050 mp, precum și o casă de 200 mp în Ilfov. În 2024, Radu Ionescu a obținut peste 37.000 franci elvețieni ca avocat în Elveția și aproximativ 10.000 euro ca avocat în România. Soția sa Monica Ionescu a obținut pe lângă veniturile declarate de soț și 40000 DKK ca avocat în Danemarca, conform presei din Bacău.

Consecințe dezastruoase

Oana Marinescu, consultant în comunicare strategică, susține că proiectul de lege cu privire la avort „ar avea consecințe dezastruoase asupra dreptului femeilor de a dispune de propriul corp”.

„El poate duce de facto la reducerea perioadei până la care se poate face avortul la 8 săptămâni, raportat la 14 săptămâni cât este acum și la considerarea fătului, care nu poate supraviețui pe cont propriu, ca fiind o persoană. Deci ar apărea competiția între drepturile fătului și drepturile femeii însărcinate, pe care o promovează ultraconservatorii. Pe modificarea propusă, practic, dacă ținem cont de definiția fătului (începând cu 8 săptămâni de sarcină), modificarea propusă ar avea ca efect implicit interzicerea avortului la cerere între săptămânile 8 și 14 de sarcină și chiar a avortului medical după săptămâna 8 de sarcină”, spune Marinescu.

Fătul, persoană cu drepturi după a 8-a săptămână de sarcină

Oana Marinescu spune că s-a consultat cu juriști specializați în drepturile omului care arată că pe modificarea propusă, se acordă prin lege fătului, după a opta săptămână de sarcină, dreptul la viață, ceea ce înseamnă că este recunoscut implicit ca fiind persoană cu drepturi.

Toată lumea implicată în avort riscă închisoarea?

„Este foarte periculos și este exact genul de demers făcut de ultraconservatori pentru a nega dreptul la avort. În realitate, fătul de 8 săptămâni nu poate să supraviețuiască în afara uterului. El depinde de menținerea în corpul femeii însărcinate. Consecința adoptării unei astfel de prevederi este că drepturile femeii însărcinate vor fi puse în competiție cu așa-numitele «drepturi» ale unei alte «persoane» care este fătul. Prin modificările propuse riscă închisoarea toată lumea implicată într-un fel sau alta în avortul după 8 săptămâni de sarcină: femeia însărcinată, cadrele medicale, orice complice sau instigator al infracțiunii (de exemplu cine a condus-o cu mașina până la spital să facă avort, soțul care știa despre faptul că face avort și nu a denunțat-o, chiar și o organizație care i-a dat informații despre avort)”, a mai spus Marinescu.

