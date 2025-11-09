România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale cheltuielilor cu protecția socială în 2024

Cheltuielile cu protecția socială în UE au fost anul trecut de 4,9 miliarde de euro. În România, aceste cheltuieli au fost peste media UE.

România, printre cele mai mari creşteri ale cheltuielilor cu protecţia socială din UE|Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Cheltuielile totale cu protecția socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu 2023.

România se numără printre statele membre unde creșterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare față de media din UE, potrivit datelor publicate vineri de de oficiul european pentru statistică (Eurostat).

Cheltuielile cu protecția socială au reprezentat 27,3% din PIB-ul Uniunii Europene în 2024, o creștere de 0,6 puncte procentuale (pp) față de 2023.

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate cheltuieli cu protecția socială ca procent din PIB au fost anul trecut în

*Finlanda (32,5% din PIB),

*Franța (31,9%)

*Austria (31,8%)

Cele mai scăzute au fost în

*Irlanda (12,4%),

*Malta (13,4%),

*Ungaria (16,6%),

*Lituania (16,88%)

*România (17,25%).

Sursa: Eurostat

Pe categorii de cheltuieli, în UE pensiile de vârstă au reprezentat aproape jumătate din totalul cheltuielilor cu protecția socială (41,5%, sau 2.044 miliarde de euro), urmate de cheltuielile pentru sănătate (29,7% sau 1.463 miliarde de euro). Alte categorii includ cheltuielile pentru familii și copii, pensiile de boală sau de urmaș, șomaj, excluderea socială, neclasificate în altă parte.

În 2024, cheltuielile cu protecția socială au crescut în toate statele membre UE, arată datele Eurostat.

Cele mai mari creșteri comparativ cu 2023 au fost în

*Estonia (19,5%),

*Croația (17,8%)

*România (17,5%),

Sursa: Eurostat

Iar ele mai reduse creșteri au fost în: Grecia (3,2%), Suedia (+3,9%), Italia și Danemarca (fiecare cu 4,3%).

