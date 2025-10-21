Puterea de cumpărare în Cluj depășește media UE. Capitala Transilvaniei, peste Madrid și aproape de Roma sau Berlin

Clujul a obținut un scor peste media Uniunii Europene (UE), în ceea ce privește puterea de cumpărare. Județul a depășit regiuni de prestigiu din Europa și s-a apropiat la distanță mică de capitale importante de pe Bătrânul Continent.

Puterea de cumpărare din Cluj este mai mare decât media Uniunii Europene | Foto: monitorulcj.ro

Eurostat a publicat datele pentru anul 2023 referitoare la paritatea puterii de cumpărare a PIB/cap de locuitor. Județul Cluj are un PPS de 43.500, peste media UE (38.100).

În 2023, produsul intern brut (PIB) pe locuitor al UE a fost de 38.100 PPS (purchasing power standard - standard al puterii de cumpărare), în creștere față de 36.000 PPS în 2022.

PPS este un indicator folosit de Eurostat pentru a compara datele economice prin ajustarea diferențelor de preț dintre țări.

Puterea de cumpărare din Cluj, mai mare decât în zone de prestigiu din Europa

Comparativ, Clujul a depășit majoritatea regiunilor importante din România.

Timiș are un PPS de 38.000

Gorj - 36.400 PPS

Constanța - 34.900 PPS

Brașov - 33.300 PPS

Prahova - 32.300 PPS

Sibiu - 29.700 PPS

Iași - 24.000 PPS

În România, cel mai mare PPS este înregistrat la București: 87.400.

Totodată, Clujul stă mai bine și decât cele mai importante zone din Spania.

Madridul este foarte aproape la 43.100 PPS, Barcelona este sub Cluj, la 36.700. Clujul este totodată foarte aproape de Roma (46.000 PPS) și peste Napoli (23.300 PPS). ClujIul a ținut aproae și de Berlin, capitala Germaniei. Nemții au obținut un scor de 44.300 PPS.

În Uniunea Europeană, majoritatea regiunilor cu cele mai scăzute niveluri ale PIB-ului pe locuitor au fost în Bulgaria și România, alături de o regiune din Ungaria, unde activitatea economică a scăzut sub 15.000 de paritate de putere de cumpărare pe locuitor.

Regiunile irlandeze Dublin (139.500 PPS) și Sud-Vest (137.300 PPS) au înregistrat cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe locuitor dintre nomenclatorul unităților teritoriale pentru regiuni statistice (NUTS 3) din UE, și au devansat Wolfsburg, Kreisfreie Stadt din Germania (136.500 PPS), unde sunt disponibile doar date din 2022, și Paris din Franța (126.900 PPS).

