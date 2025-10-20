Speranță pentru pacienții cu cancere de sferă ORL

Cancerele sferei ORL reprezintă o problemă importantă a țării noastre, despre care nu se vorbește prea mult în spațiul public.

Dr. Renata Zahu, Medic Primar Radioterapie în cadrul clinicii Amethyst Cluj

Totuși, România este țara cu cea mai mare incidență de cancere de cap și gât din Europa, conform datelor Globocan 2022. Am stat de vorbă cu Dr. Renata Zahu, Medic Primar Radioterapie în cadrul clinicii Amethyst Cluj, specializată în tratarea acestor cancere, pentru a afla mai multe despre acest subiect.

Care este cauza acestei incidențe crescute?

Fumatul, consumul de alcool, igienă orală necorespunzătoare și virusul HPV, precum și lipsa de educație medicală în rândul populației, sunt factorii principali. La acești factori se adaugă și întârzierea cu care se stabilește diagnosticul, fiind un proces anevoios. Un pacient care se prezintă la medic cu ganglioni cervicali măriți primește, de cele mai multe ori indicații de tratamente pentru infecții locale sau ajunge să fie consultat de medici din alte specialități decât cea unde trebuia să ajungă. În acest timp, ajunge să facă diverse analize de sânge și investigații costisitoare, care nu sunt necesare în realitate, iar boala evoluează. Este foarte important ca acești pacienți să ajungă la un consult de specialitate la un medic ORL. Recent am văzut un pacient care avea un dosar întreg de analize făcute în decursul a 6 luni, pentru un cancer de nazofaringe care putea fi diagnosticat în 10 minute, dacă era văzut de specialistul potrivit. Și dacă tot am adus în discuție cancerul de nazofaringe, merită menționat că România este singura țară din Europa cu o incidență foarte crescută la această boală care, în alte țări, este considerată o boală rară. Noi avem aproximativ 400 de cazuri noi pe an, dintre care 70% pot fi vindecate, cu tratamentul potrivit.

Cum se tratează aceste cancere?

Tratamentul acestor cancere este complex și implică chirurgie și radioterapie - două tratamente de bază, la care se adaugă chimioterapia și imunoterapia. Vestea bună este că, dacă îngrijirea este coordonată și făcută de o echipă cu experiență, rata de vindecare este mare. Din nefericire, rezultatele terapeutice sunt rar disponibile populației generale și nu există o platformă unde să poată fi consultate ratele de vindecare și de complicații ale fiecărui spital. Doar în literatura medicală de specialitate se pot găsi informații, însă și acolo, datele disponibile de la noi din țară sunt foarte puține. Noi, clinica Amethyst Cluj, suntem singurul centru din țară care am publicat aceste rezultate terapeutice în cancerul de nazofarince, pe un lot de 161 de pacienți tratați în 7 ani și avem o rată de supraviețuire impresionantă, similară centrelor renumite din Europa de Vest, și anume 82% la 3 ani.

Care este secretul acestor rezultate?

Nu există un secret. Rezultatele vin din munca în echipă, dedicare și experiența acumulată în ani de zile, iar fiecare pacient beneficiază de acest efort colectiv. Tratamentul acestor cancere este unul complex și multidisciplinar, iar din fericire, în Cluj există o echipă de chirurgi extrem de dedicați la Spitalul Județean Cluj. De altfel, aceștia sunt singurii din Transilvania care pun proteze vocale pacienților operați de cancer laringian. La fel, echipa de chirurgi de la Chirurgie Maxilofacială, sunt formați în afara țării și fac reconstrucții în cancerele de cavitate bucală, inclusiv cu reconstrucție de os. Aceste operații durează aproximativ 8-9 ore, fiind foarte puțini specialiști care realizează aceste proceduri la noi în țară. Avem medici radiologi dedicați exclusiv acestei patologii, astfel că rezultatele imagistice permit evaluarea și tratarea corectă a pacienților. Dacă fiecare etapă a acestui proces, de la diagnostic la tratament, și ulterior urmărirea post-tratament, este de calitate și urmată conform protocoalelor, rezultatele vin de la sine.

Există tratamente inovatoare pentru acești pacienți?

Descoperirile în domeniul oncologiei au o evoluție rapidă și zilnic apar noi medicamente sau tehnologii. În prezent, Amethyst este singurul centru din Cluj și județele limitrofe, unde pacienții care au acest diagnostic, pot participa și la un studiu clinic foarte promițător cu imunoterapie, administrată după radioterapie și chimioterapie, pe lângă radioterapie de ultimă generație. Avem studii clinice și pentru cazurile avansate, cu metastaze, care nu pot fi operate, Aceste studii cu medicamente noi pot oferi șansa unei rate de supraviețuiri mai mari.

Fiecare caz este discutat în comisia multidisciplinară, pentru a ne asigura că oferim cel mai potrivit tratament pentru fiecare pacient. Speranța vine rar sub forma unui miracol, ci sub forma unei echipe medicale profesioniste și experimentate.

Articol sustinut de clinica Amethyst Cluj.