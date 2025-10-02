Clădirile publice din Cluj și trei poduri, iluminate seara cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului de sân. FOTO/VIDEO

Luni seara, 1 octombrie 2025, mai multe clădiri publice importante din Cluj-Napoca și trei poduri au fost iluminate cu ocazia campaniei internaționale de conștientizare a cancerului de sân.

Mai multe clădiri și poduri din Cluj-Napoca au fost ilimunate simbilic cu roz cu ocazia Zilei Mondiale împotriva cancerului la sân | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca marchează luna octombrie, dedicată la nivel mondial conștientizării cancerului de sân, printr-un gest simbolic de solidaritate.

Emil Boc: „Ne plecăm cu respect în fața femeilor care au înfruntat cu demnitate și curaj cancerul de sân”

„În această seară (ieri, 1 octombrie 2025 - n. red.), Clujul se colorează în roz, culoarea speranței, a empatiei și a solidarității. O lumină care vorbește, în tăcere, despre grija noastră unii pentru alții. Ne plecăm cu respect în fața femeilor care au înfruntat cu demnitate și curaj cancerul de sân. Le admirăm forța. Le susținem lupta. Și nu le lăsăm singure. Mulțumim din inimă medicilor care sunt, zi de zi, în prima linie. Mulțumim organizațiilor și voluntarilor care duc mai departe mesajul conștientizării și al prevenției”, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca, iluminată simboli cu roz cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului de sân | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Edilul a transmis că Primăria Cluj-Napoca se alătură, și în acest an, campaniei internaționale de conștientizare a cancerului de sân, alături de Institutul Oncologic „Ion Chiricuță” (IOCN).

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, ilumiat simbolic în roz, cu ocazia Lunii de conștientizare a cancerului de sân | Foto: Facebook, Emil Boc.

„Octombrie - Luna de conștientizare a cancerului de sân. Luna octombrie nu este doar despre panglica roz, ci despre fiecare poveste de viață, fiecare luptă dusă cu curaj și fiecare zâmbet recâștigat. Este despre speranță - speranța că medicina progresează, că prevenția salvează vieți și că împreună putem construi o comunitate mai puternică”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca.

În Cluj-Napoca au fost iluminate simbolic în roz următoarele:

IOCN

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”

Sediul Consiliului Județean Cluj

Stadionul Cluj Arena

Podul Oașului-Răsăritului

Podul Porțelanului

Podul de la Nodul N

Podul Nodul N din Cluj-Napoca, iluminat simbolic cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului de sân | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Cancerul de sân este, din păcate, cea mai răspândită formă de cancer în rândul femeilor. Dar există speranță. Diagnosticarea timpurie face diferența.

Consiliul Județean Cluj a transmis că s-a alăturat demersurilor prin intermediul cărora se marchează, în data de 1 octombrie, Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului de sân.

Alin Tișe: „Îndemn doamnele să acorde atenție sporită asupra propriei sănătăți”

„Profrit de acest prilej pentru a îndemna doamnele să acorde o atenție sporită asupra propriei sănătăți, cu atât mai mult cu cât cancerul mamar are o incidență destul de mare. Prevenția, diagnosticarea precoce și controalele medicale periodice cresc semnificativ șansele de vindecare și pot salva vieți”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat într-o postare pe Facebook a CJ.

