O lumină pentru copiii aflați în suferință. Primul Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice din România, inaugurat la Cluj. GALERIE FOTO.

O rază de lumină pentru familiile greu încercate. S-a inaugurat Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, deschis la Sânnicoară.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurați de un sobor de preoți, a sfințit Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”| Foto: Maria Forna - Facebook

Evenimentul a debutat cu sfințirea Paraclisului „Sfântul Mucenic Hristofor” din incinta instituției, slujbă oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Momentul festiv a avut loc, joi, în prezența oficialităților centrale, județene și locale, precum și a personalităților din mediul sanitar și academic.

Saloane și dotări moderne la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice | Foto: Maria Forna - Facebook

Centrul are o capacitate de 38 delocuri și oferă servicii complexe gratuite și 19 saloane cu baie proprie.

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice este un spital care oferă asistență complexă (medicală, spirituală, socială și psihologică), în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive, aflați în diverse stadii ale bolii care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta de adult.

Prefectul județului Cluj, la inaugurarea primului centru de îngrijiri paliative pediatrice din România| Foto: Maria Forna - Facebook

„Am participat la un eveniment important pentru viața comunității clujene- inaugurarea și sfințirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice «Sfântul Hristofor» din localitatea clujeană Sânnicoară, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România, proiect medico-social al Asociației „Sfântul Nectarie” din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, care va oferi gratuit îngrijire pacienților minori cu boli cronice progresive, în diferite stadii ale bolii”, a transmis prefectului Clujului, Maria Forna.

Centrul are o capacitate de 38 delocuri și oferă servicii complexe gratuite și 19 saloane cu baie proprie| Foto: Maria Forna - Facebook

Cu această ocazie, prefectul Clujului a oferit placheta „Onoare pentru Cluj” preotului doctor Bogdan Chiorean, manager al Centrului de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” pentru „profesionalismul și devotamentul cu care gestionează și dezvoltă permanent sectorul îngrijirii paliative din județul Cluj, răspunzând cu promptitudine, competență și altruism nevoilor stringente ale tuturor familiilor aflate în suferință”.

Prefectul Clujului a oferit placheta „Onoare pentru Cluj” preotului doctor Bogdan Chiorean și preotului Emanuel Lorand Komives | Foto: Maria Forna - Facebook

De asemenea, Maria Forna a mai oferit placheta „Onoare pentru Cluj” preotului Emanuel Lorand Komives pentru „contribuția deosebită adusă funcționării și dezvoltării sectorului de îngrijiri paliative din județul Cluj, atât prin implicarea profesională cât și prin generozitatea sa și a întregii familii”.

O nouă lucrare a Arhiepiscopiei Clujului pentru copiii bolnavi| Foto: Maria Forna - Facebook

Discursul prefectului Clujului, Maria Forna:

„În calitate de prefect al județului Cluj, dar mai ales în calitate de mamă, trăiesc un moment cu o profundă încărcătură emoțională. Inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice «Sfântul Hristofor» nu este doar un eveniment administrativ sau medical- este o dovadă de iubire, de curaj și de solidaritate umană.

Nimic nu este mai greu pentru un părinte decât să își vadă copilul suferind. Iar pentru acei părinți care se confruntă, zi de zi, cu durerea unei boli incurabile, viața devine o luptă continuă: pentru demnitate, pentru alinare, pentru speranță. De aceea, acest centru nu este doar un sprijin pentru micii pacienți, ci și un adăpost sufletesc pentru părinții care duc, în tăcere, o povară inimaginabilă.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu, prefectul județului Maria Forna și primarul comunei Apahida Cristina Belce la inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” | Foto: Maria Forna - Facebook

Centrul «Sfântul Hristofor» oferă mai mult decât îngrijire medicală — oferă înțelegere, consiliere, însoțire spirituală, umanitate. Este locul unde părinții nu se mai simt singuri, unde grija se transformă în vocație, iar suferința este însoțită de compasiune.

Ca mamă, nu pot rămâne indiferentă în fața unei asemenea inițiative. Mă cutremură gândul la încercările prin care trec familiile acestor copii. Însă mă încurajează profund faptul că, în Cluj, există oameni, instituții și o Biserică ce nu întorc privirea, ci aleg să acționeze, să construiască, să aline.

Îmi exprim întreaga recunoștință față de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care, prin Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și echipa sa, au dovedit din nou că iubirea creștină se manifestă nu doar în cuvinte, ci în fapte concrete, care schimbă vieți. Este un exemplu viu al parteneriatului autentic între credință și responsabilitate socială.

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice se dorește a fi un spital care oferă asistență complex, în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive | Foto: Maria Forna - Facebook

Permiteți-mi să reafirm angajamentul Instituției Prefectului de a sprijini, în mod activ, astfel de inițiative. Este datoria noastră să fim alături de cei vulnerabili și să construim, împreună, o societate în care niciun copil și niciun părinte să nu fie lăsat în urmă.

Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut posibilă această lucrare: donatori, voluntari, cadre medicale, constructori, preoți și susținători. Ați pus nu doar pricepere, ci și suflet în această zidire.

Centrul «Sfântul Hristofor» nu este doar un loc — este o lumină. O lumină care, de astăzi înainte, va arde pentru copiii aflați în suferință, pentru familiile lor și pentru toți cei care au nevoie de sprijin, empatie și speranță.

Dumnezeu să binecuvânteze acest centru, pe toți cei care îl vor sluji și, mai ales, pe copiii și familiile care vor trece pragul său”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: