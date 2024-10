Program de guvernare PSD: Centre paliative pentru seniori, acces echitabil la educaţie, susţinerea fermierilor, dezvoltarea turismului medical şi accesibilitatea cetăţenilor la justiţie

PSD Cluj a prezentat joi, 31 octombrie, câteva dintre măsurile din programul de guvernare a Partidului Social Democrat 2025 - 2028.

Prezentarea măsurilor din programul de guvernare PSD | Foto: de la stânga la dreapta - Răzvan Ciortea, senator şi candidat pentru Camera Deputaţilor, Adina Emilia Marinca, consilier local Câmpia Turzii şi candidată pentru Senatul României, Alexandru Cordoş, consilier judeţean, secretar executiv PSD Cluj şi candidat pentru Senatul României, Remus Lăpuşan, prim-vicepreşedinte PSD Cluj şi candidat pentru Camera Deputaţilor, Ioan Oleleu, vicepreşedinte ANSVSA şi candidat pentru Camera Deputaţilor - monitorulcj.ro

Programul de guvernare al PSD promite reducerea decalajului din educaţie dintre mediul rural şi urban, crearea de centre paliative pentru seniori, accesibilitatea cetăţenilor la actul de justiţie, susţinerea fermierilor şi dezvoltarea turismului medical.

Reducerea decalajului din educaţie dintre mediul rural şi urban

Alexandru Cordoş, consilier judeţean, secretar executiv PSD Cluj şi candidat pentru Senatul României, a vorbit despre reducerea decalajului din educaţie dintre mediul rural şi urban. El a precizat că trebuie modernizată infrastructura în educaţie şi dezvoltată educaţia profesională.

„Modernizarea infrastructurii în educaţie, dezvoltarea educaţiei profesionale şi a învăţământului dual, acces echitabil la educaţie, cercetare şi inovare. Toate acestea duc într-o zonă de beneficii pentru educaţie. Reducem decalajul dintre urban şi rural. Pentru modernizarea infrastructurii se vor aloca 6 miliarde de euro. Pentru dezvoltarea educaţiei profesionale şi a învăţământului dual avem 1 miliard de euro, pentru extinderea programelor. Va trebui să ne adăptăm, printr-un parteneriat public-privat, pentru ceea ce cere piaţa muncii. În ceea ce priveşte accesul echitabil la educaţie vorbim despre continuarea programului de masă sănătoasă, despre sprijinul la educaţia timpurie. De asemenea, vorbim şi despre un program nou, unde sunt alocate 104 milioane de euro. Este vorba despre programul «Primul student din familie». Prin acest program vom asigura şanse egale copiilor din zonele defavorizate. Pentru cercetare şi inovare vor fi alocate 600 de milioane de euro. Toţi aceşti bani vor fi din fonduri europene şi din fonduri de la bugetul de stat. De asemenea, propunem ca prin bugetul administraţiilor publice locale să asigurăm plata activităţilor after school”, a declarat Alexandru Cordoş, în cadrul conferinţei de presă.

Crearea de centre paliative pentru seniori

Răzvan Ciortea, senator şi candidat pentru Camera Deputaţilor, a precizat că seniorii au nevoie de centre paliative. El a menţionat că au apărut din ce în ce mai multe cazuri de demenţă şi Alzheimer la seniori.

„În urmă cu doi ani am vazut o statistică şi am observat că la nivel judeţean 1.800 dintre seniorii noştri îşi aşteaptă rândul într-un spital de boli paliative şi 99% dintre ei nu ajung niciodată. Dacă vorbim despre acest număr în judeţul Cluj, vă daţi seama ce se întâmplă în restul ţării. Pe lângă bolile normale, au apărut tot mai multe cazuri de demenţă şi Alzheimer la seniori. Un plan naţional de dezvoltare a centrelor paliative pentru seniori trebuie să se realizeze cât mai repede posibil. Am cerut la Ministerul Sănătăţii să ne ofere o statistică cu corpurile medicale care nu sunt folosite. Va fi mult mai simplu să le renovăm”, a declarat Răzvan Ciortea.

De asemenea, el a menţionat că la Cluj-Napoca va fi realizat şi un centru pentru tratare de adicţie.

„O firmă extrem de mare din Italia care se ocupă cu realizarea de centre de tratare de adicţie îşi doreşte să investească în România şi va face cel mai mare centru paliativ pentru adicţie, în Transilvania, la Cluj-Napoca”, a mai declarat Răzvan Ciortea.

Accesibilitatea cetăţenilor la actul de justiţie

Adina Emilia Marinca, consilier local Câmpia Turzii şi candidată pentru Senatul României, a vorbit despre un plan de măsuri care vizează accesibilitatea cetăţenilor la actul de justiţie.

„Vorbim despre accesibilitatea cetăţenilor la justiţie, la actul de justiţie. Am gândit în acest sens revizuirea cadrului legal pentru accesul la justiţie prin modificarea legii care vizează ajutorul public judiciar. Sunt familii care au venituri reduse şi care au probleme juridice şi care prin modificările legislative vor avea acces la actul de justiţie şi la un proces echitabil. De asemenea, vorbim şi despre durata de soluţionare a dosarelor. Din păcate, deşi au fost reforme, încă avem probleme cu acest aspect. Avem probleme şi cu termenele pentru redactarea hotărârilor. Acestea conduc la dezechilibre majore în actul de justiţie, pentru că se pun foarte greu în executare hotărârile judecătoreşti. PSD a gândit o structură pentru reorganizarea instanţelor judecătoreşti prin specializarea completelor de judecată. Totodată, discutăm şi despre interpretarea unitară a legislaţiei. Vorbim despre publicarea tuturor dezbaterilor şi opiniilor comisiilor specializate ale parlamentului, astfel încât beneficiarii legilor şi instanţele judecătoreşti să poată avea o analiză aprofundată în ceea ce priveşte spiritul legii. Este o chestiune importantă şi pentru practicienii dreptului”, a explicat Adina Emilia Marinca.

Susţinerea fermierilor români

Ioan Oleleu, vicepreşedinte ANSVSA şi candidat pentru Camera Deputaţilor, a prezentat, în cadrul conferinţei de presă de joi, 31 octombrie, un plan de măsuri pentru susţinerea agriculturii din România.

„Există trei piloni importanţi. Este vorba despre conceptul de a reduce şi de a elimina în perioada următoare tot ceea ce înseamnă dependenţa României de la anumite importuri, în special materii prime. Discutăm apoi despre asigurarea unor capacităţi de producţie pentru produsele agroalimentare de la nivel naţional, produse de origine animală sau de origine non-animală. Al treilea pilon important este cel al susţinerii directe a fermierilor atât din fonduri europene, cât şi din fonduri proprii, din bugetul de stat, astfel încât fermierii să ajungă la cuantumul subvenţiilor din UE. În ultima perioada ne confruntăm cu secetă sau inundaţii. Susţinerea a tot ceea ce înseamnă Sistemul de Irigaţii de la nivel naţional, Programul Apă-Canal în Câmpia Română, Programul Fotovoltaice pentru Irigaţii, Programul apă gratuită pentru energie subvenţionată, Programul de modernizare a sistemului de irigaţii. Se propune în viitorul program de guvernare o sumă de peste 500 de milioane de euro din fonduri europene pentru achiziţia de către fermieri a unor instalaţii mobile. Susţinem şi producţia de legume româneşti, 215 milioane de euro pentru producţia de legume, spaţii protejate şi culturi. Propunem reducerea importurilor pentru carnea de porc. Peste 85% din carnea de porc care intră în procesare este importată. 1,4 miliarde de lei de la bugetul de stat sunt propuşi pentru perioada următoare. Sprijinirea celor 1,9 miloane de fermieri din zona montantă. Discutăm şi despre dezvoltarea producţiei bio. Avem potenţial mare la nivel naţional. 590 de milioane de euro pentru programul susţinerea tuturor capacităţilor noi de procesare. Pe zona de agricultură ne propunem să revitalizăm partea de şcoli profesionale. Am propus un buget de peste 30 de milioane de lei pentru încurajarea tinerilor să participe la astfel de şcoli”, a declarat Ioan Oleleu.

Dezvoltarea turismului medical la Cluj

Remus Lăpuşan, prim-vicepreşedinte PSD Cluj şi candidat pentru Camera Deputaţilor, a vorbit despre nevoia dezvoltării turismului medical şi susţinerea universităţilor clujene.

„Clujul este un oraş universitar. Ne ajută acest lucru. Este un oraş în care vin foarte multe talente. Trebuie să susţinem universităţile din Cluj. UMF a pregătit foarte multe generaţii de medici competenţi. Clujul este prin excelenţă un centru al serviciilor medicale de calitate. Trebuie să devenim lider la nivel regional pe această zonă. Sunt convins că vor veni investitori foarte mari care vor crea instituţii pe zona de sănătate privată în care să se trateze pacienţi din toată zona, Ungaria, Slovacia, Ucraina. Avem potenţial imens. Pe lângă partea de medicină ce ţine de finanţarea de la Guvernul României şi locală, cred că zona privată din Cluj are potenţial imens. Cred că turismul medical trebuie susţinut la Cluj. Universităţile din Cluj sunt cele care trebuie să pregătească personal pentru ceea ce înseamnă managementul afacerilor în zona Clujului, zona IT, servicii financiare”, a declarat Remus Lăpuşan.

