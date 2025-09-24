Bornă atinsă de Asociația Blondie. A ajuns la al 300-lea zbor medical. Cum poți ajuta pentru transportul copiilor bolnavi?

Ascoțiația Blondie a ajuns, azi, 24 septembrie 2025, la zborul medical cu numărul 300, o cifră importantă.

Asociația Blondie a ajuns la o bornă importantă: 300 de zboruri medicale | Foto: Facebook, Asociația Blondie

Cei de la Asociația Blondie, care asigură zboruri medicale gratuite pentru pacienții în stare gravă, a ajuns la o bornă importantă: 300 de zboruri medicale.

Asociația Blondie, 300 de zboruri medicale

„Azi (miercuri, 24 septembrie 2025 - n. red.) am zburat a 300-a oară! Azi a fost zborul 300! 300, Blondies! V-am spus că azi, dacă reușim să zburăm cu Rareș la Milano vă spunem ceva frumos. Și am reușit, prieteni buni! Am reușit că nu ne-ați lăsat și Rareș este la Milano! Și Dumnezeu a mai vrut să ne facă un dar și la întoarcere am avut un băiețel care a zburat prima dată cu noi în decembrie 2020! În zborul 29! Bebelușul plin de fire cu care zburam în zborul 29 a râs, a mâncat și s-a jucat cu noi în zborul 300. Am vrut să facem ceva special pentru zborul ăsta. Să vă pregătim ceva, să va impresionăm cu ceva. Dar nu am făcut exact ce era mai bine și mai frumos? Am zburat, Blondies! Ăsta e specialul nostru! Am zburat cu ajutorul vostru! Și cât vă mulțumim! Mulțumim că ne dați aripi!”, a transmis Asociația Blondie, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Asociația a transmis multumiri și tuturor care au dat o mână de ajutor, inclusiv medicului Cătălin Cirstoveanu.

„Când urcăm în avion cu el (dr. Cătălin Cirstoveanu - n. red.) și cu cei mai gravi copiii ai țării, știm că vom duce întotdeauna misiunea la capăt cu bine”, a mai transmis asociația.

Zborurile medicale organizate de Asociația Blondie au devenit un simbol al speranței pentru familiile care se confruntă cu diagnostice grave și cu nevoia urgentă de tratament în afara țării. Cu sprijinul voluntarilor, medicilor, piloților și tuturor celor care cred în această misiune, fiecare decolare aduce o nouă șansă.

Adelina Toncean, cea care a înființat Asociația Blondie | Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

Ambulanțele aeriene, șansa la viață pentru copiii bolnavi

„Undeva pe la zborul 5-6 am realizat că activitatea nu are legătură cu pandemia, ci este transport medical. Tot ce înseamnă procesul de a face bine. Totm atunci am realizat că avem nevoie de avionul nostru. Suntem foarte aproae de a achiziționa unul de dimensiuni medii pe care s-ar putea să îl adaptăm special pentru cursele noastre. Ni se pare normal să sunăm la 112 și să vină o ambulanță terestră, indiferent de oră, rapid, echipată cu tot ce are nevoie și gratis. Exact așa trebuie să fie și în cazuri aeriene, nu cu avion de linie. Ambulanța aeriană preia pacienții și îi duce gratuit”, a declarat președinta asociații, Adelina Toncean, în august pentru monitorulcj.ro.

Toate cursele au avut cel puțin 2-3 pacienți. Eforturile au fost cheia. „Blondie” a transportat toți copiii care aveau nevoie de acesta ajutor și care erau apți de zbor.

Cum donezi pentru transportul copiilor bolnavi cu avionul?

Poți sprijini activitatea Asociației Blondie donând orice sumă în lei sau euro în conturile:

Banca Transilvania:

Asociatia Blondie - Imparte pentru alta parte

Euro: RO54BTRLEURCRT0661288301

Ron: RO07BTRLRONCRT0661288301

CUI: 40914732

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

