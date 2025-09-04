Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, despre protestele profesorilor: „Sindicatele au dezinformat.”

Șefa Inspectoratuli Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, consideră că profesorii care protestează nu au revendicări clare și motivate.

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, afirmă că directorii de școli sunt pregătiți pentru prima zi în care elevii revin la clase | Foto: monitorulcj.ro

Marinela Marc, inspector general școlar la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a vorbit, joi, 4 septembrie 2025 despre acțiunile de protest din Cluj-Napoca, desfățurate alături de studenți.

Astăzi, profesorii și elevii au protestat în fața sediului Inspectoratului Școlar Județean Cluj, nemulțumiți de măsurile luate în educație de Guvernul Bolojan.

Șefa IȘJ Cluj: Nu mi se pare motiv de protest faptul că a crescut norma de predare cu două ore

Aceasta nu a fost prezentă la acțiunea de protest din Cluj-Napoca și a motivat că a fost la întâlniri oficiale cu primarii și cu directorii de școli.

„Am pregătit deschiderea anului școlar în bune condiții. Astăzi am fost în Gherla și Dej, întâlnirile erau programate de două săptămâni. Au fost prezenți ceilați colegi ai mei din instituții. Nu au dorit (sindicaliștii care au protestat - n. red.) să meargă cu o delegație în interiorul sediului IȘJ pentru discuții”, a declarat Marinela Marc, prezentă la deschiderea noi școli din cartierul Iris.

Inspectorul general afirmă că e dreptul fiecăreia să protesteze, însă nu vede vreo revendicare clară.

„Nu s-au tăiat salarii în educație. Faptul că a crescut norma de predare de la 18 ore la 20 de ore nu mi se pare neapărat un motiv de protest. Nu doar educația este afectată de aceste măsuri fiscal-bugetare. E un an greu și trebuie să fim solidari. Vom vedea ce se va întâmpla în data de 8 septembrie. Directorii mi-au spus că sunt pregătiți să primească elevii în prima zi de școală”, a mai precizat Marinela Marc.

Marinela Marc: Sindicatele au dezinformat

Ea a mai declarat că dacă ar fi să transmită un mesaj, nu l-ar transmite sindicatelor.

„Eu credeam că aici la Cluj colaborăm bine toate instituțiile. N-au fost tocmai corecte (sindicatele - n. red.) în comunicare și au dezinformat multe lucruri cadrele didactice. Se exprima doamna Lucia Cojocaru (președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean - n. red) că directorii de școli sunt nelegitimi în aceste funcți deoarece nu au primit ordinele de ministru. Deci nu știe că nu ministrul nu numește directorii la școli. Eu doresc să le transmit colegilor mei cadre didactice, învățătoare, profesori, că nu mi se pare corect și moral să stricăm prima zi de școală a elevilor. Cei care intră în clasă pregătitoare, a V-a, a IX-a pot să facă grevă generală din data de 9 septembrie dacă au revendicări clare, dar mi se pare că nu au vreo vină copiii care de abia așteaptă să vină la școală. Vom vedea. Suntem pregătiții pentru orice situație. Colegii mei vor informa părinții în legătură cu programul”, a conchis Marinela Marc.

