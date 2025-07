Cluj-Napoca, capitala tinerilor greco-catolici pentru o zi

Cluj-Napoca devine inima tineretului greco-catolic din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și Eparhia de Cluj-Gherla.

Cluj-Napoca, capitala tinerilor greco-catolici pentru o zi|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 3 iulie, Clujul devine inima tineretului greco-catolic: sute de adolescenți și tineri vor participa la acest eveniment din cadrul Anului național dedicat ,,Cardinalului Iuliu Hossu”, organizat de Birourile de Pastorația Tinerilor și Copiilor în parteneriat cu Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, ASTRU Cluj și Zileos România.

Întregul program se desfășoară în două locații-cheie: sediul Episcopiei Greco-Catolice, din str. Moților, nr. 26, și Piața Timotei Cipariu, în proximitatea Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea.

Sfânta Liturghie arhierească – începutul unei zile sub semnul credinței

Începând cu ora 10:00, tinerii au participat la Sfânta Liturghie arhierească, celebrată în aer liber, în curtea Episcopiei Greco-Catolice de pe strada Moților, nr. 26. Momentul liturgic a marcat debutul oficial al Întâlnirii Inter-eparhiale a Tinerilor și este centrul spiritual al întregii zile. Liturghia a fost celebrată de Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, și de Preasfinția Sa Cristian, Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore de la Blaj. Sfânta Liturghie va fi nu doar un moment de rugăciune comunitară, ci și o ocazie de revărsare a harului pentru tinerii care caută sens, stabilitate și încredere în drumul lor personal și spiritual.

„Curajul de a fi lumină” – un panel despre credință, coerență și mărturie

Sfânta Liturghie a fost urmată de un panel – dialog intitulat „Curajul de a fi lumină”, un moment de reflecție și inspirație. De la ora 11:30, tinerii au participat la un dialog deschis, moderat de Codruța Fernea, cu participarea următorilor invitați:

*PS Claudiu – Episcop de Cluj-Gherla

*Ciprian Ghișa – istoric, profesor universitar

*Sara David – tânără studentă din Cluj

*Paul Hriscă – tânăr profesionist din Blaj

Temele panelului includ asemenea subiecte, precum:

*Cum trăim curajul astăzi în fața compromisului,

*Cine sunt modelele care luminează drumul nostru,

*Ce rol joacă credința în viața unui tânăr și cum pot Biserica și comunitatea susține formarea unor lideri coerenți și autentici.

Ateliere de formare: curaj, credință și creativitate în dialog cu lumea de azi

După prânz, de la ora 13:30, participanții pot alege dintre 10 ateliere tematice, concepute ca spații de dialog, inspirație și exercițiu practic.

Fiecare atelier pornește de la o dimensiune a vieții tânărului de azi și se ancorează în valorile mărturisite de Fericitul Cardinal Iuliu Hossu: curajul, credința, coerența, adevărul și angajamentul față de binele comun.

Atelierele au loc la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca. Fiecare grup va fi ghidat de un coordonator și un voluntar de sprijin, într-un cadru prietenos și participativ.

Teme și coordonatori:

*A alege curajul – despre alegeri dificile și fidelitate în fața presiunii (Ciprian Ghișa)

*Cum vorbim despre credință cu ceilalți – exerciții de mărturie autentică în contexte sociale (Adina Bufnea)

*Misiune și voluntariat (atelier în limba engleză) – despre slujirea concretă în comunitate (Florence & Thibault De Langlais)

*Credința în mediul digital – prezență responsabilă online și impactul pozitiv al credinței (Mihai Șona)

*Relații și valori creștine – cum trăim prietenia, iubirea și adevărul în viața de zi cu zi (Alexandrina Kiss)

*Cum răspundem provocărilor legate de credință – răspunsuri echilibrate la întrebări grele (Johann D. L. von Jagwitz)

*Puterea cuvintelor – atelier de scriere creativă pe teme de curaj, credință și adevăr (Simona Gruian)

*Construiește pe stâncă – reflecție interactivă despre valorile care ne susțin viața (Raluca Istoan)

*Aleargă spre Lumină – atelier simbolic și activ despre direcția vieții (Livia Tirziu & Sr. Veronica CMD)

*Credința sub presiune – despre cum să rămânem statornici în fața compromisului (Simona Pașcu)

În paralel cu atelierele pentru tineri, va fi organizat un moment de Adorație Euharistică – un timp de liniște, rugăciune personală și întâlnire interioară cu Isus, coordonat de surorile Congregației Maicii Domnului. Totodată, vor avea loc întâlniri speciale dedicate preoților, sub îndrumarea pr. Radu Tălpălariu, precum și o sesiune destinată persoanelor consacrate și însoțitorilor adulți, moderată de sr. Dominica CMD – spații de împărtășire și reflecție pentru cei care însoțesc drumul spiritual al tinerilor.

Treasure Hunt: Pe urmele Cardinalului Iuliu Hossu – credință, curaj și joc în inima orașului

După-amiaza zilei de 3 iulie continuă cu o experiență inedită: un traseu tematic de tip treasure hunt, desfășurat în centrul Clujului. Inspirată de viața Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, activitatea propune tinerilor o călătorie urbană interactivă, în care curajul, credința și creativitatea se împletesc într-o aventură de neuitat. Fiecare echipă va primi un set de provocări personalizate, care implică descoperirea unor locuri-cheie din oraș (biserici, monumente, curți interioare, piețe), momente de rugăciune, dialog cu trecătorii, creație artistică, fotografie sau scurte filmări cu telefonul.

Toate activitățile sunt gândite pentru a-i ajuta pe tineri să cunoască mai bine figura Cardinalului Iuliu Hossu, să reflecteze asupra valorilor sale și să își exprime propria credință într-un mod viu și original. La finalul traseului, toate grupurile se vor reîntâlni pentru o fotografie de grup și cina împreună.

O seară de neuitat: concert sub cerul Clujului cu DJ Padre Guilherme

După o zi intensă de rugăciune, dialog și experiențe trăite în oraș, tinerii și toți clujenii sunt invitați să se reunească pentru un moment final de celebrare în aer liber. Începând cu ora 20:30, Piața Timotei Cipariu se transformă într-un spațiu vibrant de întâlnire și inspirație, găzduind concertul DJ Padre Guilherme – un spectacol inedit ce îmbină muzica electronică, credința și arta vizuală într-un limbaj accesibil și captivant pentru întreaga comunitate.

Concert în centrul Clujului cu DJ Padre Guilherme|Foto: Eparhia de Cluj - Gherla

Vor deschide seara, formația vocal-instrumentală Anima, corul de tineret Vox Lucis, care va aduce armonie și profunzime, solista Roxana Iagăr, cu voce sensibilă și expresivă, precum și artiștii Anda Horoba și Frații Chindriș, care vor însufleți publicul cu interpretări pline de căldură și carismă. Împreună, acești tineri artiști vor crea o atmosferă vibrantă, pregătind scena pentru momentul culminant al serii.

De la ora 22:00, scena îi aparține lui DJ Padre Guilherme, preot catolic și artist internațional din Portugalia, cunoscut pentru mixurile sale în fața a mii de tineri, inclusiv la Ziua Mondială a Tineretului 2023 de la Lisabona, în prezența Papei Francisc, și la Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic 2024 din România. Spectacolul său de la Cluj include muzică electronică live, videomapping spectaculos, lumini inteligente și un mesaj spiritual transmis într-un limbaj actual, accesibil tinerilor de astăzi.

DJ Padre Guilherme, cu experiență pastorală și militară, dar și o carismă comunicativă aparte, este cunoscut pentru mesajul său: „Fă-ți misiunea cu artă”. Cu seturi inspirate din Evanghelie, remixuri de muzică sacră și beat-uri moderne, Padre Guilherme creează o punte între Biserică și cultura tinerilor, între spiritualitate și expresie artistică liberă.

Concertul este un dar oferit orașului în cadrul Anului ,,Cardinal Iuliu Hossu”, o invitație la speranță, la comuniune și la o mărturie publică a credinței într-un spațiu deschis, accesibil tuturor.

Accesul este gratuit, iar invitația se adresează tuturor: participanților la Întâlnirea Tinerilor, tinerilor din Cluj și împrejurimi, precum și tuturor celor care doresc să trăiască o seară specială, unde credința se întâlnește cu arta și bucuria se exprimă prin muzică și lumină.

Evenimentul este susținut de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Visit Cluj-Napoca – The Heart of Transylvania, precum și de Renovabis și Aid to the Church in Need.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: