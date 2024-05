Salvează o viață și ajută la educația unui copil, cumpărând o cafea

Joi, 30 mai, orice cafea cumpărată de la Meron Horea va susține educația a 100 de copii cu boli grave de la Asociația Păsări. Salvezi o viață cu fiecare cafea - o cafea ajută educația unui copil.

Salvează o viață și ajută la educația unui copil, cumpărând o cafea. Sursă foto: Asociația Păsări/Facebook

Meron este parte din ceea ce industria numește cel de-al „treilea val al cafelei”: cafea arabica single origin proaspăt prăjită, cu trasabilitate care garantează calitatea superioară, preparată de barista cu atenție atât la tehnică, cât și la parametri. Nu discutăm despre o cafea comercială, pe care o găsim la raftul unui supermarket, gata măcinată și vidată – ci despre o cafea boabe proaspăt prăjită în Transilvania, care păstrează toate uleiurile necesare pentru un rezultat bun în ceașcă.

„În cei 5 ani, ne-am înconjurat de oameni care și-au pus energia și sufletul în acest proiect, am creat legături strânse cu fermierii pentru o mai bună trasabilitate a cafelei și un preț corect plătit pentru fiecare lot care ajunge la noi, am conturat profile de prăjire de care am fost mulțumiți și am extras în ceașcă cât mai corect cu putință. Am construit comunitatea #peopleofmeron, o comunitate faină și diversă a iubitorilor de cafea. Iar pentru asta suntem recunoscători.” Bogdan Ciocian, CEO Meron.

Asociația Păsări își propune să sprijine timp de un an educația a 100 de copii din România, diagnosticați cu o boală gravă. Din ianuarie 2024, oferă lunar 100 de burse în valoare de 10.000 euro, necesare familiilor acestora pentru orele suplimentare, ședințelor de terapie și materialelor didactice, fără de care acești copii nu ar putea să își atingă potențialul. O șansă la educație și pentru copiii care, din cauza spitalizărilor îndelungate, au fost nevoiți să întrerupă o perioadă școala.

,,Investind în copii, în sănătatea și în educația lor, investim în generația care va schimba România. Cred că este suficientă iubire în țara asta și în oamenii ei, cât să ne inspirăm unii pe alții, să ne învingem frica, să rămânem, să visăm, să credem și să ajutăm la schimbare. Cu tot greul și anul acesta comunitatea ne-a răspuns cu empatie.” Vlad Pop, Explorator Asociația Păsări.

