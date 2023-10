O tânără din Cluj are nevoie de ajutor! Sara suferă de o formă rară de cancer, care necesită un tratament de specialitate

Sara Vișovan, o tânără de doar 26 de ani, din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutor. Această suferă de o formă rară de cancer și este internată la o clinică din Turcia.

Sara Vișovan, o tânără de doar 26 de ani, din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutor/ Foto: Mihai Vișovan - Facebook

Sara Vișovan din Cluj-Napoca se luptă cu o formă gravă de cancer și are nevoie de ajutorul oamenilor. Aceasta a fost diagnosticată cu angiosarcom cardiac primar cu metastaze hepatice, osoase, pulmonare și recent descoperite cerebrale.

Un prieten comun al Sarei și soțului ei Mihai, a transmis reporterilor monitorulcj.ro strigătul de ajutor al soțului tinerei.

„Mihai si Sara sunt prieteni buni, am fost colegi la UTCN secția Calculatoare și după facultate au rămas în Cluj să lucreze și să își întemeieze o familie”, a declarat acesta.

Soțul tinerei: „Am ajuns în momentul în care avem nevoie de sprijinul vostru mai mult decât oricând”

Sara Vișovan are 26 de ani și este căsătorită cu Mihai Vișovan, originar din Sighetu Marmației, dar s-a stabilit în Cluj-Napoca.

Acesta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj cutremurător cu privire la starea de sănătate a tinerei sale soții și cere sprijinul internauților, pentru a o ajuta să supraviețuiască.

„Nu este un lucru pe care îl facem cu ușurință, însă am ajuns în momentul în care avem nevoie de sprijinul vostru mai mult decât oricând. Soția mea, Sara Vișovan în vârstă de 26 ani, a fost diagnosticată în luna August cu un cancer foarte agresiv și avansat, numit ANGIOSARCOM CARDIAC PRIMAR CU METASTAZE HEPATICE, OSOASE, PULMONARE și recent descoperite CEREBRALE. Momentan suntem în Turcia la clinica Anadolu, unde avem șansa să fim tratați de o echipă medicală foarte competentă și implicată care lucrează intensiv ca Sara să poată lupta împotriva acestei boli extrem de rare, agresive și puțin studiate.

Boala nu a dat nici un semn specific până la începutul lunii august a acestui an când a ajuns la urgențe cu lipsă severă de aer și de atunci a început acest coșmar care a progresat rapid. Din păcate, dacă nu aveam această echipă aici in Turcia care să lupte alături de ea, nu știm care ar fi fost în momentul actual starea ei.

De aceea, vă cerem sprijin financiar, dacă aveți această posibilitate, din cauza costurilor care cresc foarte rapid de la o zi la alta”, a transmis soțul Sarei.

Potrivit lui Mihai, în prima săptămână de la internare s-au achitat 15.000 de euro ca urmare a complicațiilor care au apărut pe parcurs și a numeroase investigații care au fost efectuate.

Ca urmare a uneia dintre investigații, Sara a avut nevoie de o operație la nivelul coloanei vertebrale în valoare de 21.000 de euro de urgență pentru că era în pericol de a nu mai putea merge din cauza bolii care avansează într-un ritm accelerat. S-a realizat și un plan de radioterapie care a costat 7.000 de euro.

În total s-au achitat 43.000 de euro în doar 10 zile de la internare.

„Toate acestea AU FOST ACHITATE, însă în săptămânile care urmează costurile vor crește din nou și nu știm exact cât va fi întreaga suma de care va fi nevoie.

În total s-au cheltuit până acum în această clinică 43.000 EUR într-un interval de 10 zile.

În viitorul apropiat i se va face fizioterapie ca să poată umbla din nou, a căror costuri nu ne sunt cunoscute momentan și din cauza vitezei cu care avansează boala, cei din echipa de aici vor să îi administreze și imunoterapie a căror costuri pot să ajungă între 400 și 4000 euro per ședință. Fiind o boala puțin studiată și FOARTE RARĂ, nu se cunosc tratamente exacte, iar numărul complicațiilor care apar este mare, pana când starea ei se va stabiliza. Vă rugăm din inimă dacă puteți să ne ajutați, vă rămânem recunoscători pentru orice donație care ne va ajuta să ducem la capăt investigațiile și tratamentul Sarei”, a adăugat tânărul.

16.000 de euro pentru imunoterapie

Vineri cei doi au aflat că imunoterapia va costa 16.000 de euro.

„Legat de bani, nu as ști sa estimez, vrem doar sa fim pregătiți pentru orice. Ce știm e ca în 2 săptămâni am cheltuit 50000 euro. Apar cheltuieli fără sa știm dinainte. Cum a fost operația aceea de 21.000 euro. Vineri am aflat ca imunoterapia va costa 16000 EURO. Va mai face și fizioterapie, pentru aceasta nu știm costurile. În mare e vorba de zeci de mii de euro, pe neașteptate și des”, a declarat soțul tinerei pentru monitorulcj.ro

Pentru cei care doresc să doneze

Revolut: +40744624761

Titular: Visovan Mihai-Francisc

IBAN: RO17INGB0000999912024143

Valuta: RON

Nume bancă: INGB Centrala

BIC/Swift: INGBROBU

TItular: Mihai Visovan

IBAN: LT673250060291607341

Valuta: Orice monedă înafară de RON

Nume bancă: Revolut Bank

BIC/Swift: REVOLT21

Titular: MARIA POPA

IBAN: RO45RZBR0000060015327523

Valuta: EURO

Nume bancă: Raiffeisen Bank

BIC/Swift: RZBRROBU

