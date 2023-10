Strigăt de disperare! Un tânăr motociclist din Cluj-Napoca are nevoie urgentă de ajutor. A fost rănit grav într-un accident rutier

Szilard Pintican, un tânăr din Cluj-Napoca, are nevoie disperată de ajutor după ce a fost rănit într-un grav accident rutier petrecut în luna septembrie. Acesta se află internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență, secția ATI.

Un grav accident rutier a avut loc în data de 13 septembrie în Gilău.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 23 de ani care circula cu mașina pe DN1 – E60, ar fi efectuat un viraj la stânga spre o stradă secundară, moment în care a lovit un tânăr care era pe motocicletă.

„La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 13.45, a fost înregistrat un accident de circulație pe DN1 – E60, în localitatea Gilău, în zona intersecției cu strada Eroilor.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că un tânăr de 23 de ani, din comuna Gilău, care circula cu autoturismul pe DN1 – E60, ar fi efectuat un viraj la stânga spre o stradă secundară, moment în care a intrat în coliziune cu un motociclu, condus din sensul opus de un bărbat de 26 de ani, din comuna Florești.

În urma evenimentului, conducătorul motociclului a fost transportat la spital pentru mai multe investigații, neputând fi testat cu aparatul etilotest. Testarea conducătorului auto a indicat rezultat negativ”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj în septembrie.

Tânărul are nevoie de ajutor

Tânărul motociclist se află de mai bine de o lună la secția de Terapie Intensivă și are nevoie de ajutor.

„Bună, mă numesc Eva. Am nevoie urgentă de fonduri pentru a-mi susține fiul Szilard, în vârstă de 26 de ani, care se află în stare critică și are nevoie de sprijin medical. Pe 13 septembrie 2023, fiul meu a fost implicat într-un accident rutier în România Cluj Napoca. El nu răspunde de aproape o lună, dar este în stare de recuperare.

Strângerea de fonduri are nevoie să acopere toate procedurile medicale enumerate. Precum: FRACTURA CORPORULUI VERTEBRAL, PREVERTEBRALE ADJACENTE, LEZIUNI AXONALE DIFUSE, HIGROMA INFRACENTRIMETRICA si multe altele. Vă rugăm să vedeți lista oferită în această postare. Toate acestea sunt necesare pentru a-l ajuta să-și revină, pentru ca el să poată merge, să vorbească și să-și recapete conștiința”, a transmis mama tânărului.

Fișa medicală a tânărului/ Sursa: gofundme.com

Pentru donații:

Revolut național:

EVA PINTICAN

IBAN: RO55BREL0005512924090100

IBAN: LT33250071882859398

BIC: REVOLT21

