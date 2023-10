15 octombrie, Ziua Comemorării Copiilor. Asociația Blondie: „Nu mai lăsăm niciun copil să rămână fără timp!”

Cu ocazia zilei de 15 octombrie - Ziua Internațională a Comemorării Bebelușilor și a Copiilor, Asociația Blondie face un apel la donare pentru copiii care încă mai au o șansă la salvare.

Asociația Blondie: „Nu mai lăsăm niciun copil să rămână fără timp!”. FOTO: Blondie/ Facebook

În fiecare an, pe 15 octombrie, de „Ziua Internațională a Comemorării Bebelușilor și a Copiilor”, milioane de persoane din întreaga lume își comemorează micuții dispăruți prea devreme dintre noi. Evenimentul se desfășoară anual în Statele Unite, Canada, Australia, Japonia, dar și în câteva țări europene.



Cu această ocazie, Asociația Blondie face un apel la donare de fonduri pentru o fetiță de 5 ani, Ioana, care mai are încă timp să fie salvată. Zborul salvator este programat pentru luni, 16 octombrie, însă lipsesc îmcă 10.000 de euro pentru ca zborul să fie posibil.

„Azi, pe 15 octombrie, în lumea întreagă e despre copiii care au plecat prea devreme de lângă noi. Ziua copiilor care nu au mai avut timp... Să stea pe pământ.

Dar Ioana pentru care pregătim zborul...încă mai are timp. Nu mult, dar mai e timp să fie salvată. Are 5 ani și o boală cu nume complicat tare - cavernom de venă portă. Când am vorbit vineri cu spitalul și am întrebat când trebuie să zboare, ni s-a răspuns - azi! ...azi? Da, azi. Am înghețat. La câteva minute ne-a scris și spitalul din Roma că o acceptă chiar dacă nu e încă formularul scos. „Mâine”, ne spun ei. Adică ieri. Le scriem că facem tot ce putem pentru luni... Am găsit și avion. Ioana e stabilă. Și mai are puțin timp. Dar mai are.

În toată lumea azi spunem numele copiilor plecați. Le spunem numele și ne amintim că viața lor a contat. În numele lor, haideți să o ținem pe Ioana aici. Că are 5 ani și încă atâtea de trăit!

10.000 de euro ne lipsesc, trebuie să îi strângem până mâine! Nu mai lăsăm niciun copil să rămână fără timp!”, a arătat Asociația Blondie.

Cum poți ajuta?

Cei care doresc să sprijine zborul Ioanei o pot face donând prin:

Banca Transilvania: Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte - RO07BTRLRONCRT0661288301 - CUI: 40914732

Revolut: https://revolut.me/asociatiablondie - 0751 360 345

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

IBAN RO53 OTPV 1150 0155 8499 RO01, deschis la OTP Bank sucursala Brancoveanu București.

