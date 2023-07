Asociația Blondie trebuie să strângă 7.000 lei în 2 ORE, ca să salveze viața unui copil. Îi ajutăm?

Asociația Blondie are nevoie de încă 7.000 de lei pentru a transporta un copil bolnav la spital în străinătate. Suma trebuie adunată în 2 ore.

Asociația Blondie transportă copiii bolnavi din România la clinici în străinătate / Foto: Asociația Blondie

De această dată, este vorba despre un băiețel bolnav numit Luca, care trebuie transportat la o clinică din Italia, în Genoa.

„Uneori calculele nu sunt exact cum am plănuit. După ce comunitatea noastră s-a unit cu cea a lui Silviu Faiăr și am strâns suma de care mai aveam nevoie pentru zbor, în această dimineață am aflat că mai trebuie să plătim încă 7.000 de lei și ne-au mai rămas 2 ore. Trebuie să ne mai străduim încă puțin pentru zborul lui Luca. Haideți să îi arătăm cât de uniți suntem! Încă 2 ore, 7.000 de lei și mâine zburăm”, a transmis Asociația Blondie.

Ajută și tu

Poți să donezi în următoarele conturi:

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

Deschise la ING Bank – sucursala Obregia

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

C.U.I. 40914732

Revolut: +40 751 360 345

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

Donează direct în aplicația BT Pay - Secțiunea „Susține un ONG”.

IBAN RO53 OTPV 1150 0155 8499 RO01, deschis la OTP Bank sucursala Brancoveanu București.

