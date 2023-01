5 din 10 copii cu autism pot fi complet recuperați în primii 2 ani de viață: „Terapia trebuie începută la vârste fragede”

5 din 10 copii cu autism pot fi complet recuperați dacă urmează terapia ABA în primii 2 ani de viață. Sute de copii autiști beneficiază de terapie gratuită sau sprijin din partea unei asociații.

Terapie cu ajutorul Asociației Autism Voice / Foto: Asociația Autism Voice

În 2022, Asociația Autism Voice a susținut peste 750 de copii cu autism. 43% dintre beneficiarii asociației au peste 8 ani. Majoritatea beneficiarilor sunt copii care au început terapia încă de la 2 ani.

Terapia intensivă din primii 2 ani pentru recuperarea semnificativă a unui copil poate costa familiile până la 40.000 Euro (pentru un program de 4 ore/zi de terapie).

Asociația Autism Voice a reușit, în 2022, să ofere terapie gratuită sau decontată parțial pentru 400 de familii ai căror copii suferă de tulburări din spectrul autist. Alte 350 de familii au fost sprijinite prin proiecte specifice.

„17% dintre beneficiarii Autism Voice sunt copii cu vârste între 2 și 4 ani. Același procent este pentru copii de 4-6 ani, 23% au între 6 și 8 ani, iar cel mai mare procent este la copiii de peste 8 ani. Cu cei mai mulți dintre ei, noi am început terapia încă de la vârste fragede, când comportamentul lor poate fi modelat, iar rezultatele sunt vizibile. Intervenția timpurie în aceste cazuri este urgentă. 50% dintre copiii cu autism netratat devin adulți care vor avea nevoie pe tot parcursul vieții de sprijin. Din fericire, în ultimii ani am observat o mai mare preocupare și cunoaștere din partea părinților, care fac tot posibilul să înceapă terapia din timp cu cei mici" explică Anca Dumitrescu, președinte Autism Voice.

Terapia ABA pentru copiii autiști

Studiile internaționale arată că dacă de la vârsta de 2 ani sau chiar mai devreme, copiii cu autism încep un program intensiv de terapie ABA, de 20 – 30 de ore săptămânal, timp de doi ani fără întrerupere, se pot obține rezultate semnificative.

50% dintre copiii cu autism pot fi recuperați dacă beneficiază de terapie intensivă în primii ani de viață. Până la 30% dintre copii vor fi complet independenți, iar simptomele autismului dispar, 20% vor fi independenți și vor avea o viață normală, dar vor necesita îndrumare și consiliere deoarece vor avea oarecare dificultăți de adaptare la diferite situații sociale, comportamente ciudate, dificultăți de comunicare și menținere a relațiilor cu ceilalți. Dar restul de aproximativ 50% dintre copiii cu autism vor deveni adulți care au nevoie de suport din partea familiei.

„Dacă pentru copii există soluții de recuperare, pentru cei care nu au făcut terapie la vârste fragede iar acum sunt adulți este tardiv să vorbim despre recuperarea completă. Însă, pot avea o viață ușoară, cu susținerea specialiștilor și a societății. În condițiile actuale din România, majoritatea adulților cu TSA nu pot avea joburi sau termina studiile. Pentru ei, am creat Institutul Autism Voice, sub umbrela caruia am pus bazele primelor programe de recuperare 3600, adaptate pentru această categorie de tineri și adolescenți”, spune Anca Dumitrescu, președinte Autism Voice.

