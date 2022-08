Concert în Cluj-Napoca dedicat copiilor cu autism. Fondurile strânse vor ajunge la programe de terapie

În luna septembrie va avea loc concertul „FIORI e COLORI” în Cluj-Napoca, dedicat copiilor diagnosticați cu autism. Toate fondurile care se vor strânge vor fi direcționate către programe de terapie.

Concert dedicat copiilor cu autism la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca în septembrie 2022 / Foto: showpass.ro

Miercuri, 14 septembrie 2022, începând cu ora 19.00, la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca (Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5), Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură din București și Asociația Autism Transilvania organizează cu ocazia celei de-a VIII-a ediții a proiectului „SUFLET ÎN CULORI”, concertul de închidere a turneului național FIORI E COLORI.

Afiș Cluj-Napoca FIORI E COLORI / Foto: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură

Concertul va fi susținut de soprana Rodica VICĂ și harpista Maria BÎLDEA cărora li se va alătura pe scenă tânăra artistă Ana POSTOLACHI, bursieră în cadrul programului Tinere Talente desfășurat de Fundația Regală Margareta a României.

Evenimentul va fi prezentat de jurnalista Doina Gecse BORGOVAN, iar programul concertului va conține piese de: Henry Purcell, George Enescu, Alessandro Scarlatti, Giulio Caccini, Franz Schubert, César Franck, Gabriel Fauré, Nicolae Bretan, ș.a.

Biletele sunt disponibile pe www.ENTERTIX.ro și www.MYTICKET.ro, iar fondurile obținute în urma vânzării acestora vor fi direcționate către programele de terapie desfășurate de Asociația Autism Transilvania. Mai multe detalii pot fi găsite AICI.

Despre FIORI E COLORI

Ilustrul poet și gânditor german Johann Wolfgang von Goethe spunea: „Florile sunt cele mai frumoase cuvinte și hieroglife ale naturii, prin care ne arată cât de mult ne iubește”.

Pornind de la natură și de la acest minunat gând Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, alături de partenerii săi, vă invită, prin intermediul intimității muzicii camerale transmise prin vocea apreciatei soprane Rodica Vică (România/Austria) și sunetul suav al harpei în interpretarea minunatei artiste Maria Bîldea (România/Grecia), să pătrundeți în lumea minunată a florilor bucurându-vă de o călătorie muzicală inedită.

„Trăim vremuri neplăcute, iar în ultima perioadă suntem „bombardați” cu vești triste, astfel că programul artistic Fiori e Colori are menirea, ca prin frumusețea sa, să poarte publicul pe un tărâm învăluit de culoare, armonii muzicale și florale și totodată să-l invite să se deconecteze de la realitatea actuală. Cum florile sunt clasate în topul preferințelor în materie de cadouri pe întreg mapamondul, Fiori e Colori reprezintă și el un cadou împachetat în splendoare pentru publicul din sala și pentru publicul din mediul online. Violetele lui Alessandro Scarlatti – Le violette, crinii lui Giulio Caccini – Amarilli, mia bella, macii lui Gabriel Fauré – Le Papillon et la Fleur, liliacul lui Ernest Chausson – Le temps des lilas, crizantemele lui Sabin Drăgoi – Crizanteme și trandafirii lui George Enescu – Estrene de la Rose, Henry Purcell – Sweater then Roses și multe altele vor alcătui buchetul muzical pe care cele două artiste îl fac cadou publicului oferindu-i totodată și oportunitatea unică de a intra în contact direct cu frumusețea și splendorile literaturii muzicale dedicate florilor. Fiind o adevărată invitație la visare și la încântare, programul muzical conține 22 de cântece și arii pe teme florale, toate aceste partituri fiind rearanjate, pentru formula de duo voce și harpă, de către soprana Rodica Vică și harpista Maria Bîldea. De asemenea, repertoriul concertului este unul multi-lingvistic, fiind cântat în română și mai multe limbi străine”, transmite Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură.

CITEȘTE ȘI: