Scrisoarea emoționantă a unui copil de 7 ani pentru medicii clujeni: „Am venit la spital cu o frică foarte mare, dar sunteți minunați”

Un copil de 7 ani le-a scris o scrisoare de mulțumire medicilor de la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca, pentru că i-au „pus degetul la loc” după ce și l-a zdrobit cu un lemn, dar și pentru modul în care l-au tratat.

Scrisoarea unui copil de 7 ani și medicul căruia îi este adresată / Foto: SCJU - Facebook

Rareș, un copil de 7 ani din Cluj-Napoca, și-a zdrobit degetul și a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde medicii au reușit să-i pună degetul la loc.

Mulțumit de modul în care a fost tratat, atât el, cât și mama sa, copilul a redactat o scrisoare și a adresat-o medicilor de la spital. El spune că a avut o „frică foarte mare și multe emoții”, dar a fost întâmpinat de „oameni extraordinari”:

„Mii de mulțumiri din partea lui Rareș, cel mai mic pacient de pe secție.

Sunt Rareș și am 7 ani. În urmă cu 13 zile mi-am zdrobit degetul cu un lemn și am ajuns aici cu o frică foarte mare și cu multe emoții, dar aici am dat de niște oameni extraordinari, absolut toți de aici sunteți minunați. În primul rând vreau să mulțumesc domnului doctor Filip care a făcut tot posibilul să-mi pună degetul la loc, apoi vreau să vă mulțumesc pentru felul în care v-ați purtat cu mine și cu mami. Mulțumesc tuturor și pentru cadouri, mi-au fost de mare ajutor cât am stat aici.

Mulțumim tuturor. 23.11.2022”, se arată în scrisoare.

Reprezentanții spitalul s-au „alăturat micului pacient” și au transmis mulțumiri medicului Claudiu Filip, care l-a tratat pe Rareș.

„Un medic se simte cu adevărat împlinit dacă pacienții sunt mulțumiți și apreciază efortul depus. Atunci când mulțumirile vin de la un copil de 7 ani, gradul de satisfacție al medicului nu poate fi descris în cuvinte. Ne alăturăm micului pacient Rareș și transmitem mii de mulțumiri medicului chirurg plastician Claudiu Filip și echipei sale minunate din Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a SCJU Cluj”, transmit reprezentanții SCJU.

CITEȘTE ȘI: