Câinii hoinari atacă și ucid căprioare în Cluj! „Animalul nu avea nicio șansă la cum a fost sfâșiat”

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional! Lăsarea liberă a câinilor reprezintă o problemă imensă în Cluj. Tot mai multe căprioare sunt omorâte de câinii hoinari.

Căprioară, sfâșiată de o haită de câini în Cluj / Foto: OPMCB

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Un incident de acest fel a avut loc duminica după-amiaza în localitatea Macău.

Un locuitor a observat momentul atacului unor câini care păreau a fi lăsați liberi și a intervenit imediat pentru a-i alunga, ne povestesc cei de la Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului - OPMCB: „A încercat sa sune la 112 și să afle cum să procedeze în termeni legali, însă nu a primit un răspuns, decât că poliția nu are ce face în aceste situații.”

Ulterior, un medic veterinar din Cluj-Napoca a sunat și el, iar mai apoi a anunțat Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului. Însă, animalul era deja mort când a fost preluat:

„Din păcate, la momentul preluării animalului, s-a constat ca acesta decedase, observându-se o plagă abdominală deschisă, produsă prin mușcătura și sfâșiere, alături de altele câteva în zona toracelui și gâtului”, potrivit OPMCB.

Lăsarea câinilor liberi, o mare problemă

Animalul nu avea nicio șansă în fața unei haite de câini, fiind și un juvenil. Cei de la OPMCB spun că lăsarea câinilor liberi reprezintă o mare problemă, iar aceasta nu este una nouă.

Câte un caz similar are loc aproape în fiecare săptămână și, deși există discuții cu Poliția de multe luni încoace, situația nu se schimbă:

„Animalul era un juvenil, în vârstă de câteva luni, fără șanse de apărare în fața unei haite de câini. De multe luni există discuții și propuneri către Biroul de Protecția Animalelor din cadrul IPJ CLUJ, pentru a se verifica cu prioritate fermele și aceste gospodarii rurale pentru a preveni apariția unor cazuri precum acestea dau agresiuni asupra oamenilor. Este cunoscut faptul că multe stane din județ dețin câini din rase periculoase sau foarte agresivi, iar condițiile legale și de bunăstare a animalelor nu sunt respectate. De asemenea, ni se aduce la cunoștință aproape săptămânal câte un caz de atac canin asupra căprioarelor sau altor specii sălbatice, însă situația de fond nu se schimbă”, a mai transmis OPMCB.

De asemenea, Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului a trimis petiții pentru a opri acest „fenomen”:

„Atât vom repeta aceste lucruri, până ce înțelege toată lumea că lăsarea liberă a câinilor și câinii de stână reprezintă o problemă imensă. (…) Din păcate interesul autorităților pentru prevenirea acestor incidente este aproape zero. De la AJVPS Cluj ni s-a spus că ei se ocupă de situație și nu au nevoie de ajutor, plus că au fost făcute solicitări în acest sens către câteva posturi de poliție. Noi am trimis petiții și vom continua să trimitem, bineînțeles și în acest caz. Probabil că asta ar fi treaba altcuiva... Imaginile cu abdomenul deschis de o palmă preferăm să nu le publicăm, dar le oferim celor desprinsi de realitate sau contra acestor demersuri”, a scris OPMCB și pe Facebook.

Program pentru salvarea animalelor sălbatice

Programul „Save the deer” este un program de intervenție, transport și recuperare a animalelor sălbatice rănite, aflate în pericol sau în afara habitatului. Pentru acest program, OPMCB colaborează cu mai mulți medici veterinari din Cluj și biologi. De asemenea, obiectivul acestui program este de a crea „un fel de SMURD pentru animale”.

Organizația se adresează celor care „s-au săturat să vada sânge, pene, blană pe asfalt” și prin acest program intenționează să le arate cum pot să ajute atunci când văd un animal rănit de mașină sau aflat în pericol.

Mai multe detalii despre program vezi AICI.

