Marius Balo pornește miercuri în pelerinajul de 2.922 de kilometri: „Vreau să împărtășesc suferințele și durerile poporului meu”

Marius Balo, clujeanul proaspăt întors în țară după 8 ani în care a fost întemnițat în China, va porni, miercuri, 29 iunie, într-un pelerinaj de 100 de zile care se va întinde pe 2.922 de kilometri.

Marius Balo, clujeanul proaspăt întors în țară după 8 ani în care a fost întemnițat în China/ Foto: observatornews.ro

Pelerinajul va începe în data de 29 iunie, ora 13:00, la Monumentul Rezistenței Anticomuniste de la intrarea în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, după câteva momente de reculegere la Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca și la mormântul doamnei Doina Cornea.

Pelerinaj de 2.922 km, un kilometru reprezentând o zi din închisoare

Acest pelerinaj va consta din parcurgerea a 2922 km, atâtea câte zile a petrecut Marius Balo în închisorile chineze, la principalele locuri de detenție, tortură și exterminare a foștilor deținuți politici din România, pentru omagierea și păstrarea vie a memoriei acestora.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Într-o scrisoare transmisă pe mail-ul redacției Monitorul de Cluj, Marius Balo a împărtășit câteva gânduri înainte de pelerinaj.

„Îmi face o deosebită plăcere să vă vorbesc astăzi despre un vis care e aproape, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să devină realitate. Este visul meu, gândit și inchipuit în fiecare zi din acel răstimp învolburat de 8 ani de zile petrecuți în adâncul de departe.

Visam, ca orice rob, să fiu liber (…) Am trăit 2922 de zile cu capul presat in geam, acumulând energie, visând la ziua când voi fi din nou liber. Am tot acumulat - zile, luni și ani - iar acum vreau să o cheltuiesc. Vreau să parcurg, într-un pelerinaj de 100 de zile, 2922 de kilometri. Un kilometru pentru fiecare zi în care am fost întemnițat în acel loc.

Acesta este visul meu. De când m-am întors acasă l-am povestit mai multor oameni. Mulți m-au încurajat, însă un om mai mult decât oricine altcineva. Domnul Leontin Iuhas, președintele Fundației Doina Cornea, care în momentul în care a auzit de planul meu, a venit cu o propunere: să includ în traseul meu și vizite la principalele locuri de detenție, tortură și exterminare a foștilor deținuți politici din România. Așa s-a născut proiectul "Ei sunt eroii! Un omagiu pentru martirii neamului: 2922 de kilometri pentru 2922 de zile de detenție", un prinos de recunoștință adus tuturor celor care au înfruntat cu nădejde în Dumnezeu vremuri de mare încercare, vremuri care unora încă le mai sunt vii în memorie și din care trebuie să gustăm duhovnicește pentru a putea face față chemării la responsabilitate și la jertfă a propriei noastre generații”, a scris Marius Balo în scrisoarea transmisă redacției Monitorul de Cluj.

După rostirea rugăciunii la Monumentul Rezistenței Anticomuniste de la intrarea în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” pelerinajul va continua pe ruta Gherla - Bistrița - Suceava - Botoșani - Roman - Bacău - Târgu Ocna - Mărășești - Focșani - Râmnicu Sărat - Brăila - Tulcea - Periprava - Poarta Albă - Jilava - București - Ploiești - Mișlea - Brașov - Blaj - Aiud - Alba Iulia - Deva - Caransebeș - Lugoj - Timișoara - Arad - Oradea - Zalău - Baia Mare - Sighet - Cavnic - Gherla - Cluj-Napoca.

„În alegerea traseului a trebuit să mă limitez în așa fel încât să acopăr cât mai multe locuri pe distanța de 2922 de km și pe parcursul a 100 de zile. Omagiul însă este pentru toți deținuții, indiferent dacă traseul va trece pe acolo sau nu. În perioada octombrie-noiembrie voi călători la Pitești și în alte locuri cu semnificație pe care traseul nu le include deoarece îmi doresc să fiu fizic prezent în cât mai multe locații cu putință”, a adăugat Marius Balo.

Pe întreg parcursul se vor organiganiza întâlniri cu foşti deţinuţi politici sau urmaşi ai acestora, veterani de război şi alte personalităţi.

Va fi transmis tuturor primarilor de pe traseul pelerinajului mesajul asociaţiei Opération Villages Ukrainiens – un apel la adopţia sau înfrăţirea localităţilor pe care le reprezintă cu localităţi similare din Ucraina.

În semn de solidaritate cu poporul ucrainean, alături de steagul României, Marius Balo va purta şi steagul Ucrainei.

În perioadele de repaos de pe parcursul pelerinajului Marius Balo îşi va redacta cartea de memorii din închisorile chineze, carte pe care o va publica apoi Editura Doina Cornea.

„Vreau să împărtășesc suferințele și durerile poporului meu”

Profesorul clujean a adăugat că printre scopurile pelerinajului se numără și împărtășirea suferințelor, a durerii, dar și a bucuriilor cu poporul român.

„Vreau să împărtășesc suferințele și durerile poporului meu. Vreau să particip la ele și prin prisma lor, să ajung să împărtășesc și bucuriile tuturor.

A iubi înseamnă a simți. Pot să simt bucuria ta doar atunci cand ți-am simțit și suferința. Căutând să simt doar bucurie, bucuriile se transformă în suferințe. Hedonismul devine o suferință, deoarece îmi crează un anumit dor iar dorul doare.

O voință puternică este cel mai de preț activ, cel mai de preț atu pe care îl putem deține, nu pentru că ne-ar garanta succesul sau binele ci pentru că o voință șubredă ne garantează aproape sigur eșecul”, a transmis profesorul clujean.

CITEȘTE ȘI: