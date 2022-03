Fost coleg de celulă al clujeanului Marius Balo, întemnițat în China: „Nu mai este același tânăr”

Un fost coleg de celulă al clujeanului Marius Balo, întemnițat în China, a relatat experiența pe care au avut-o cei doi în închisoare. Profesorul din Cluj urmează să fie eliberat în curând, după ce a petrecut 8 ani după gratii.

Într-un interviu pentru universul.net, Dima Siakatsky, fostul coleg de celulă al lui Marius Balo, un bielorus eliberat vara trecută din închisoarea din China, povestește despre experiența pe care a avut-o cu profesorul clujean.

Dima a fost închis pentru un presupus abuz de card de credit și, la fel ca în cazul profesorului clujean, nu a beneficiat de un proces transparent și echitabil.

Fostul deținut a spus în interviu despre Marius Balo că nu mai este același tânăr pe care toată lumea îl vede în fotografiile de presă și că închisoarea i-a schimbat aspectul:

„Marius nu mai este același tânăr pe care îl vedeți în fotografiile din presă. Are o barbă groasă, este complet chel și nu are nici măcar un gram de greutate în plus (...) În februarie 2019, am fost transferat în blocul penitenciar destinat străinilor și, de atunci, Marius și cu mine am devenit buni prieteni. Amândoi citeam mult și ne împărtășeam impresiile. Engleza mea era deficitară, iar Marius nu a refuzat niciodată să mă ajute cu studiile”, a spus dl Siakatsky.

Dima l-a descris pe profesorul clujean Marius Balo ca fiind un „om foarte politicos și simpatic” și generos. El chiar a predat limba engleză deținuților în închisoare:

„Marius este foarte religios și cunoaște foarte bine Biblia. Vorbește excelent engleza. Marius chiar a predat engleza în închisoare. Are un scris de mână frumos. Este un om foarte politicos și simpatic. Este foarte cinstit și încrezător. Alți deținuți profitau adesea de el. Îl presau să le dea tăițeii uscați pe care îi cumpăra din magazinul de cumpărături al închisorii. Când cineva îi cerea tăiței, Marius îi dădea de bunăvoie și le spunea „poftim, ia-i, fratele meu”. Însă ei nu i-au întors niciodată favoarea. Astfel de lucruri erau întotdeauna „împrumutate” și niciodată returnate, dar Marius oferea dezinteresat din ceea ce era a lui. În schimb, noi doi împărțeam în mod autentic adesea lucruri unul cu celălalt”, a mai spus fostul deținut.

Profesorul din Cluj Marius Balo a petrecut 8 ani în închisoare în China pentru o presupusă fraudă de 80 de dolari și urmează să fie eliberat în 29 martie.

