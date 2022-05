Modernizare cu probleme la Spitalul de Ortopedie Cluj. A intrat pe fir Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Ce nereguli s-au găsit

Probleme la contractul de lucrări derulat de Spitalul Județean de Urgență Cluj la secția de ortopedie. Pe lângă neregulile descoperite de Ministerul Sănătății, medicii de la Ortopedie sunt revoltați că lucrările de modernizare vor duce la scăderea drastică a numărului de paturi.

Cladirea Spitalului de Ortopedie

Secțiile Clinice Ortopedie-Traumatologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj ar fi trebuit reabilitate și modernizate încă din 2019, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Spitalul Clinic Județean de Urgență a avut nu mai puțin de trei licitații anulate (iulie 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019) în ceea ce privește lucrările de modernizare la Ortopedie, reușind abia în ianuarie 2020 atribuirea contractului de lucrări. Valoarea acestuia era estimat la suma de 22,4 milioane lei fără TVA cu o durată a contractului de 19 luni. În iulie 2020, contractul de lucrări a fost atribut firmei Depisto Star SRL cu o valoare de 21,9 milioane lei fără TVA.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Înainte de semnarea contractului de lucrări, medicii de la Ortopedie au făcut o cerere către conducerea Spitalului Județean de Urgență, nemulțumiți de unele aspecte legate de realizarea proiectului de extindere și reabilitare a secției. Printre nemulțumiri se numără diminuarea numărului de paturi de la 116, cât are secția la 48 de paturi și de la 10 paturi pentru ATI la un număr de 7 paturi, reducerea sălilor de operații de la 4 la 3 și dispunerea blocului operator pe 2 etaje și distanța mare față de ATI etc.

Între timp, Corpul de Control al ministrului Sănătății a intrat pe fir și a efectuat un control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj având ca scop verificarea proiectului privind lucrările de modernizare din cadrul Secției de Ortopedie.

Controlul a verificat modul de implementare și funcționare a proiectului derulat la Secția de Ortopedie-Traumatologie și anume etajarea secției, relocare și modernizare bloc operator și ATI, reamenajare spații ocupate.

Corpul de Control arată că pe parcusul procedurii de atribuire „au fost identificate erori și omisiuni în ceea ce privește elaborarea criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, care au dus la formularea unor contestații în urma cărora s-a dispus plata de către spital a cheltuielilor ocazionate de contestatoare, în sumă de 500 de lei”.

Spitalul a început lucrările pe banii Primăriei

În 2020, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj a primit de la Consiliul Local 5,6 milioane lei pentru lucrări de reparații curente și capitale la clădirile din cadrul unității sanitare, în care a fost cuprinsă și suma de 931.000 lei pentru clădirea unde este Secția de Ortopedie. Tot în același an, Primăria Cluj-Napoca suplimentează sumele alocate pentru lucrări de reparații cu 1.000.000 lei pentru Ortopedie, dar și alte sume pentru alte secții ale spitalului.

Ce a constatat Corpul de Control al ministrului Sănătății

Nu a fost întocmit un alt referat de necesitate în vederea inițierii procedurii de atribuire, deși aceasta urma să se desfășoare într-un nou an bugetar

În programul anul al achizițiilor publice aferent anului 2020 nu este cuprinsă procedura de atribuire. Achiziția de lucrări pentru secția de ortopedie nu a fost cuprinsă în respectivele programe de achiziție

La data atribuirii contractului nu exista o prevedere bugetară în acest sens, mențiunile privind sursa de finanțare din excedentul bugetar fiind făcute pe referatul de necesitate din 2019

Au fost incluse în contract clauze care încalcă anumite prevederi legale în vigoare

La data semnării contractului, unitatea sanitară nu avea alocate toate fondurile necesare încheierii acestui contract

Potrivit Corpului de Control, angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență au precizat că „la semnarea contractului de lucrări pentru secția de ortopedie am avut în vedere, în primul rând, disponibilul existent în contul de excedent bugetar și alocările din anul 2020 de la Consiliul Local”.

„Cu toate că acest contract a primit viză de control financiar propriu preventiv doar pentru suma de 931.000 lei, acesta a fost semnat pentru întreaga valoare de către managerul unității sanitare, încălcând prevederii legii privind finanțele publice. Din punctul de vedere al comisiei de control, contractul de lucrări nu trebuia să fie semnat având în vedere faptul că la data încheierii acestuia nu există sursă de finanțare pentru întreaga valoare a contractului și nici nu există listă de investiții aprobată de către ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Sănătății, fiind vorba de lucrări. Contractul de lucrări nu trebuia să primească viza de control financiar propriu preventiv”, arată Corpul de Control.

Corpul de Control a dat un termen de 90 de zile Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru a iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru continuarea și finalizarea lucrărilor de modernizare și extindere a clădirii în care se află Ortopedia, „în urma căreia se va încheia un contract cu respectarea tuturor prevederilor legale”. Mai mult, Ministerul Sănătății susține că va sesiza și Curtea de Conturi în vederea efectuării unor verificări. De asemenea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj va notifica către SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) toate achizițiile directe derulate.

Manager spital: „Nu reducem numărul de paturi, avem nevoie de bani”

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, Claudia Gherman, a declarat pentru monitorulcj.ro că instituția caută fonduri pentru continuarea lucrărilor de modernizare și consideră că nu s-a încălcat nicio procedură legală. În ceea ce privește diminuarea numărului de paturi, aceasta se opune categoric.

„La Ortopedie s-a încheiat acțiunea de audit, nu a fost definitivat raportul. Am văzut și eu concluziile raportului de control, ne-au dat termene pentru remedierea deficiențelor constatate, noi am trimis puncte de vedere, dar documentul definitiv nu l-am primit, dar există șanse să fie în mare măsură același cu acest raport. Nu erau specificații deosebite în urma controlului. Noi nu am încălcat nicio procedură legală în ceea ce privește contractul de lucrări, noi am achitat doar lucrările efectuate și contractul a ajuns la final. Vom începe derularea unui nou contract la ortopedie. Momentan, am solicitat lucrări suplimentare de consolidare, nu am început o nouă procedură de licitație pentru că recent am încheiat lucrările cu firma care a câștigat inițial contractul. În acest an ne-am propus îmbunătățirea condițiilor de îngrijira a pacienților. Vom continua lucrările începute într-o formă sau alta. Vrem ca până la sfârșitul anului să avem saloane îmbunătățite. Provocarea este să identificăm surse de finanțare”, a declarat Gherman.

Aceasta spune că, în continuare, așteaptă ajutor financiar de la autoritățile publice locale.

„Noul proiect de modernizare va avea în centrul atenției corelarea paturilor cu cererea de servicii medicale a populației deservite. Sub nicio formă nu voi fi de acord cu reducerea numărului de paturi. În prezent, sunt 116 paturi și 10 paturi pe terapie intensivă. Eventual, sunt de acord cu o reducere în cuatum de 10% agreată și de medicii secției de ortopedie din necesitatea de a crea grupuri sanitare. Nu vom reduce numărul de paturi drastic, nu e în interesul corpului medical. Noi luptăm pentru surse de finanțare, ne adresăm forurilor abilitate, alocările de fonduri de la Primărie se fac de obicei în a doua parte a anului, sperăm să avem ajutor”, a mai precizat Gherman.

Cine este firma care a lucrat până acum la Ortopedie

Firma Depisto Star SRL din județul Harghita a mai obținut contracte pentru modernizarea Unității de Primire Urgențe de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din Deva sau pentru modernizarea unor străzi din Aiud. În 2020, potrivit datelor publice, firma de construcții a obținut un profit net de 99.389 lei și avea datorii de peste 3,1 milioane de lei. Și cifra de afaceri a scăzut de la 14.927.024 milioane lei în 2019 la 12.781.694 în 2020.

Emanuel Ungureanu: Saltea cu groapă la Ortopedie

Deputatul Emanuel Ungureanu a postat, marți, pe Facebook o poză cu o saltea de pe secția de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Județean Cluj, despre care zice că e „saltea cu groapă”.

„Mare rușine! Etaj 1, salon 38, saltea cu groapă. Inadmisibil. Așa arată o saltea într-un salon de pe secția de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Județean Cluj. Cu groapă. Vă imaginați prin ce chinuri a trecut pacientul care mi-a trimis imaginile după ce a ieșit din spital? Asta se întâmplă într-un oraș, Cluj-Napoca, cu un buget de peste jumătate de miliard de euro pe an! Voi sesiza conducerea Spitalului Județean Cluj dar și DSP Cluj, să verifice calitatea tuturor saltelelor de pe secțiile acestui spital mamut, în care se pompează anual milioane de euro și condițiile de îngrijire rămân, în prea multe secții, extrem de precare. Am fost critic cu vechea conducere catastrofală a Spitalului Județean Cluj, voi fi și mai critic cu noua conducere, care are multe lucruri de rezolvat și ritmul de rezolvare este nepermis de lent. Mă întreb, când a fost ultima dată în vizită, să verifice calitatea îngrijirii pacienților, doamna manager Gherman? La patul pacienților, nu din hârtiii...Dacă nu punem presiune pe cei responsabili, nu ne facem bine!”, a declarat Ungureanu.

CITEȘTE ȘI: