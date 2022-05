Spitalul Polaris din Suceagu a devenit Medicover. Investiţie de peste 10 milioane de euro

Spitalul Medicover Cluj, una dintre cele mai importante investiții în domeniul sănătății private din ultimii ani realizate de Medicover România, a fost inaugurat astăzi. Investiția se ridică la peste 10 milioane de euro.

De la stânga la dreapta John Stubbington, Chief Operating Officer Medicover Group, dr. Ovidiu Gogu Cacuci, Florinela Cîrstina, director general Medicover România şi dr. Radu Tudor Motocu, Director Medical, Spitalul Medicover Cluj

Spitalul Medicover Cluj a fost inaugurat luni aducând pe piaţa clujeană unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii. Spitalul este localizat în comuna Suceagu fiind vorba de fostul Polaris Medical.

La începutul acestui an, Spitalul Polaris a fost preluat de către grupul Medicover. Concomitent cu această schimbare de nume, a avut loc şi transformarea acestuia într-un spital chirurgical.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



„Investiţia vine pentru potenţialul zonei, dar mai ales ca apropiere de pacient. Alături de dotările tehnice perfomante, ne bucurăm să avem deja formată o echipă de peste 250 de cadre medicale, dintre care peste 50 de medici specialiști și chirurgi, cu o vastă experiență practică națională, internațională și universitară, dispuși să colaboreze pentru a veni cu cele mai potrivite soluții medicale pentru pacienții noștri”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Florinela Cîrstina, director general Medicover România.

Spitalul Medicover din Suceagu

Medicul Tudor Gogu Cacuci susţine că Spitalul Medicover ar putea ajunge în viitor un centru de chirurgie robotică acreditat.

„Pentru noi, spitalul fost Polaris, actual Medicover, este un vis mai vechi. Noi am încercat în urmă cu mulţi ani să deschidem un astfel de spital în Cluj. Dar, abia acum, cu sprijinul grupului Medicover am reuşit să facem acest pas. Împreună cu colegii mei de la Oradea am hotărât să dăm din experienţa noastră şi din grija faţă de bolnav să dezvoltăm un spital care să poată performa. De la intervenţiile chirurgicale, chirurgie generală, ortopedie la chirurgie infantilă, chirurgie robotică şi ne dorim ca acest spital să rezolve orice patologie chirurgicală. Încercăm să încheiem un parteneriat cu UMF Cluj pentru a putea pregăti rezidenţi şi studenţi pentru a forma un centru de excelenţă în chirurgia robotică şi nu numai. Dorim ca în spitalul nostru să facem intervenţii chirurgicale robotice pentru ca tinerii medici chirurgi din România să poată fi acreditaţi în chirurgia robotică. În momentul de faţă, în Europa de Est nu prea există centre de chirurgie robotică acreditate care să poată da competenţe şi acreditări tinerilor specialişti chirurgi. Dorim să facem acest lucru la Cluj. De asemenea, am încheiat un contract cu Casa de Asigurări şi mai mulţi pacienţi se pot adresa spitalului nostru. În momentul de față, Casa de Asigurări decontează parțial, sunt decontate în totalitate consultații, investigații imagistice, investigații de laborator, chimioterapie, care sunt în programele naționale. Acestea sunt decontate în totalitate, alte servicii sunt decontate parțial”, a declarat dr. Ovidiu Gogu Cacuci, din cadrul Spitalului Medicover Cluj.

La rândul său, directorul medical al Spitalului Medicover Cluj, Radu Tudor Motocu spune că primele operații au avut loc încă din luna martie.

„Visul nostru mai vechi a devenit realitate, putem să muncim într-un spital adevărat, într-un spital monobloc unde mult ne doream și unde, practic, putem oferi pacientului servicii medicale performante integrate. Pacientul care se adresează spitalului Medicover beneficiază, în primul rând, de consultații în policlinică, poate fi internat și explorat de colegii interniști, radiologi, poate fi operat de o echipă multidisciplinară. E o zi festivă, dar noi am început deja să operăm în data de 14 martie și cu bucurie vă spun că avem deja peste 450 de operații, cu ce s-a operat și astăzi avem 456 de operații efectuate din toată patologia. Au fost efectuate câteva intervenții majore, intervenții pe care le-am făcut în echipă cu rezultate bune și ne bucurăm pentru asta. Mulțumim pentru infrastructura pe care ne-ați pus-o la dispoziție, astfel încât să putem performa. Pacienții care au trecut prin spital sunt extrem de mulțumiți de condițiile oferite. Pe partea de chirurgie robotică, așteptăm să vedem robotul în casa noastră, îl așteptăm cu drag. Vrem să învățăm tinerii rezidenți ce știm noi mai bine”, a declarat Radu Tudor Motocu, director medical Spitalul Medicover Cluj.

Spitalul Medicover Cluj este amplasat pe o suprafaţă de 58.000 metri pătraţi, structurat pe cinci nivele şi dispune de 190 de paturi pentru spitalizare continuă, fiind printre cele mai mari unităţi spitaliceşti private din zona de nord-vest a ţării.

Spitalul Medicover Cluj furnizează servicii medicale cu internare continuă în secţiile chirurgicale şi de recuperare medicală, peste 24 de specialităţi clinice în ambulatoriu (obstetrică-ginecologie, cardiologie, dermatologie, ORL, endocrinologie, gastroenterologie, reumatologie etc), imagistică CT/RX: computer tomograf/radiologie, punct de recoltare analize sânge, 14 paturi pentru spitalizare de zi, 5 paturi destinate însoţitorilor.

Blocul operator dispune de mai multe săli de operaţie, dotate la cele mai înalte standarde medicale. În cadrul Spitalului Medicover Cluj vor putea fi efectuate intervenţii chirurgicale variate, precum proteze de şold sau reconstrucţie ligamente încrucişate din chirurgia ortopedică, sleeve gastric, îndepărtarea diferitelor tipuri de tumori în chirurgia oncologică, urologică, hepatică sau ginecologică, tratamentul polipilor, tratamentul traumatismelor în chirurgia maxilo-facială sau tratamentul herniilor abdominale în chirurgia generală.

Salon pentru bolnavi la Spitalul Medicover

Pacienţii se pot adresa pentru urgenţe 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, spitalul asigurând linie de gardă în regim permanent.

Spitalul Medicover pune la dispoziţia pacienţilor şi aparţinătorilor facilităţi moderne: bază de tratament sau piscină pentru efectuarea de proceduri de hidroterapie.

Pacienţii sunt cazaţi în saloane cu unu, două sau trei paturi. Fiecare salon are televizor şi grup sanitar propriu. Paturile sunt acţionate electric, iar o parte din grupurile sanitare sunt complet amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi. Pacienţii pot servi masa fie în restaurantul unităţii medicale, fie în salon, în funcţie de preferinţă şi stare de sănătate.

CITEȘTE ȘI: