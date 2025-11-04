Circulație dificilă pe Calea Dorobanților din cauza lucrărilor din intersecția cu strada Petofi Sandor. Șoferii, îndemnați să ocolească zona.

Ciruclația rutieră se desfășoară cu dificultate, marți, pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca în urma unor lucrări desfășurate în intersecția cu străzile Aurel Suciu și Petofi Sandor.

Circulație dificilă pe Calea Dorobanților din cauza lucrărilor din intersecția cu strada Petofi Sandor. Șoferii, sfătuiți să ocolească zona.|Foto: monitorulcj.ro

În urma lucrărilor realizate în intersecția străzilor Dorobanților – Aurel Suciu – Petofi Sandor, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate în zonă, iar coloana de mașini ajunge până în Piața Avram Iancu.

Circulație dificilă pe Calea Dorobanților din cauza lucrărilor din intersecția cu strada Petofi Sandor. Șoferii, sfătuiți să ocolească zona.

Astfel, circulația rutieră pe Cealea Dorobantilor se îngustează la 2 benzi în intersecția cu străzile Aurel Suciu și Petofi Sandor: una pentru virajul la dreapta și una singură din 3 pentru virajul la stânga și tot înainte.

Circulație dificilă pe Calea Dorobanților din cauza lucrărilor din intersecția cu strada Petofi Sandor. Șoferii, îndemnați să ocolească zona|Foto: monitorulcj.ro

Șoferii sunt îndemnați să ocolească zona și să respecte reglementările temporare de circulație.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: