Aeroportul Cluj, închis luni seara timp de o oră în urma unei urgențe medicale: Un copilot Ryanair a avut nevoie de asistență medicală. David Ciceo: „În continuare, activitatea se desfășoară în condiții normale”.

Două zboruri au fost rerutate spre Sibiu, iar Aeroportul Cluj a fost închis aproximativ o oră, luni seara, în urma unui caz de urgență medicală înregistrat la aterizarea unei aeronave Ryanair, în condițiile în care copilotului i s-a făcut rău.

Foto: Depositphotos.com

O aeronavă care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair spre Cluj-Napoca a avut probleme după aterizare şi a rămas pe pistă, forţând alte două avioane să aterizeze la Sibiu.

După cum arată directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a fost vorba de o urgență medicală în cazul unui copilot al aeronavei Ryanair, care a primit primul-ajutor la fața locului, fiind transportat ulterior la spital.

„Înainte de aterizare, comandantul aeronavei Ryanair, care venea de la Bergamo, a declarat Mayday, urgență. O doamnă copilot avea probleme medicale. Aeronava a aterizat în siguranță. Având în vedere starea medicală, avionul s-a oprit pe pistă, unde echipajul medical i-a acordat primul ajutor. După acordarea ajutorului medical la fața locului, a fost transportată la spital.

Aeroportul a fost închis aproximativ o oră, două aeronave WizzAir au fost deviate la Sibiu, după care au revenit la Cluj”, a declarat pentru monitorulcj.ro David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Astfel, după soluționarea incidentului, „activitatea se desfășoară în condiții normale”, a adăugat directorul Aeroportului Cluj.

Potrivit ISU Cluj, pompierii au intervenit cu o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, iar după acordarea primului ajutor, copilotul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

„A fost vorba despre un caz medical, intervenind la fața locului o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. O femeie, conștientă, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj la solicitarea monitorulcj.ro

Foto: Depositphotos.com

