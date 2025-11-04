„U” Cluj a semnat un parteneriat cu ACS Viitorul Târgu Frumos! Ce presupune acest lucru?

Veste bună pentru tinerii fotbaliști: Universitatea Cluj și ACS Viitorul Târgu Frumos au ajuns la un acord privind dezvoltarea, monitorizarea și promovarea tinerilor.

„FC Universitatea Cluj și ACS Viitorul Târgu Frumos au semnat un parteneriat strategic ce are ca obiectiv principal dezvoltarea, monitorizarea și promovarea tinerilor sportivi, prin implementarea de metodologii comune și prin cooptarea tinerilor jucători cu potențial în cadrul Academiei FC Universitatea Cluj.

Colaborarea cu clubul ieșean ACS Viitorul Târgu Frumos va extinde bazinul de selecție pentru grupele de juniori din Academia FC Universitatea Cluj într-o nouă zonă geografică.

În primă fază, jucătorii cu potențial formați de clubul ACS Viitorul Târgu Frumos vor fi monitorizați și evaluați de către reprezentanții Academiei FC Universitatea Cluj.

Aceștia vor avea oportunitatea de a accede către una dintre cele mai performante academii din țară și de a evolua în competițiile de elită dedicate juniorilor.

De asemenea, parteneriatul constă în alinierea la o metodologie tehnico-tactică comună. Antrenorii grupelor de juniori de la ACS Viitorul Târgu Frumos vor dispune de planuri de antrenament, ghiduri metodologice și materiale de specialitate ce se pretează la filosofia implementată în cadrul Academiei FC Universitatea Cluj.

Aceștia vor participa periodic la stagii de formare și sesiuni demonstrative în cadrul academiei noastre.”, a se arată într-un comunicat postat pe pagina „studenților.”

