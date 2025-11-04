Domeniul Public Napoca S.A. – Anunt licitație vânzare mijloace fixe

Domeniul Public Napoca S.A. cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Someșeni nr.2, telefon 0264552666, organizează în data de 12.11.2025 ora 10,00 la sediul unitătii, în conformitate cu Legea nr.346/2004, Legea nr.841/1995 si HG 966/1998 actualizate, licitatie publica pentru valorificarea de mijloace fixe disponibile, aflate in stoc.

In cazul mijloacelor fixe nevandute la licitatia din 12.11.2025 DP Napoca S.A. vor organiza licitatii de vanzare mijloace fixe in fiecare zi de miercuri la ora 10, pana in data de 26.11.2025 conform legislatiei in vigoare.

Lista mijloacelor fixe disponibile cu pretul de pornire al acestora se gaseste afisata la avizierul DP Napoca SA din Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca.

Avand in vedere continutul, scopul si demersul economic din Legea 346/2004, Legea 841/1995 si HG 966/1998 actualizate, DP Napoca SA organizatorul acestei licitatii, are obligatia si isi rezerva dreptul sa solicite cumparatorului, in scopul identificarii acestuia, urmatoarele documente:

-Taxa de participare la licitatie este de de 50 de lei, nerambursabila si se achita la casieria unitatii, pana la ora deschiderii licitatiei;

-Taxa de garantie este de 2% din valoarea de pornire a licitatiei, in functie de optiune, rambursabila numai dupa achitarea integrala a mijlocului fix achizitionat;

-Dovada privind depunerea taxei de garantie;

-Documente care atesta identitatea si calitatea cumparatorului;

a) Copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, pentru personae juridice;

b) Buletin de identitate sau carte de identitate pentru personae fizice;

c) Documente care sa ateste calitatea de IMM in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004;

d) Delegatie de imputernicire pentru aceasta licitatie pentru reprezentantii persoanelor juridice;

Nu se pot inscrie la licitatie persoanele fizice si juridice care nu indeplinesc conditiile stipulate si nici cele care au datorii fata de DP Napoca S.A.

Mijloacele fixe se vand in starea de uzura fizica existenta; Telefon de contact: 0264552666-interior 223.

Director general

Ing. Ion Pantelimon