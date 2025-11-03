Mașină răsturnată sub podul din Mărăști. Un tânăr de 20 de ani a avut nevoie de asistență medicală.

Accident rutier produs luni seară în cartierul Mărăști. O mașină s-a răsturnat sub podul de pe strada Aurel Vlaicu.

Mașină răsturnată sub podul din Mărăști|Foto: monitorulcj.ro

O mașină s-a răsturnat, luni seara, sub podul de pe strada Aurel Vlaicu din cartierul Mărăști.

Mașină răsturnată sub podul din Mărăști|Foto: monitorulcj.ro

Zona este cunoscută pentru frecvente accidente rutiere din cauza vitezei excesive.

Mașină răsturnată sub podul din Mărăști. Un tânăr de 20 de ani a avut nevoie de asistență medicală.

Pompierii clujeni au intervenit cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs luni seara pe strada Ialomiței din municipiul Cluj-Napoca.

Echipajele sosite la fața locului au găsit un autoturism răsturnat, fără victime încarcerate.

Foto: monitorulcj.ro

„Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost evaluat de către paramedicii SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Tânărul a refuzat transportul la spital.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: