Mașină răsturnată sub podul din Mărăști. Un tânăr de 20 de ani a avut nevoie de asistență medicală.
Accident rutier produs luni seară în cartierul Mărăști. O mașină s-a răsturnat sub podul de pe strada Aurel Vlaicu.Mașină răsturnată sub podul din Mărăști|Foto: monitorulcj.ro
O mașină s-a răsturnat, luni seara, sub podul de pe strada Aurel Vlaicu din cartierul Mărăști.
Zona este cunoscută pentru frecvente accidente rutiere din cauza vitezei excesive.
Pompierii clujeni au intervenit cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs luni seara pe strada Ialomiței din municipiul Cluj-Napoca.
Echipajele sosite la fața locului au găsit un autoturism răsturnat, fără victime încarcerate.
„Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost evaluat de către paramedicii SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.
Tânărul a refuzat transportul la spital.
