Palatul Telefoanelor, cumpărat de Primărie cu 3,2 milioane de euro. Imobilul ar putea fi inclus în circuitul turistic al Clujului.

Primăria Cluj-Napoca va achiziționa Palatul Telefoanelor, imobil situat în centrul municipiului și clasat drept monument istoric, în baza dreptului de preempțiune.

Palatul Telefoanelor, cumpărat de Primărie cu 3,2 milioane de euro| Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Consiliul Local Cluj-Napoca se va reuni, vineri, în ședință extraordinară pentru a dezbate spre aprobare proiectul privind achiziția Palatului Telefoanelor.

Peste 790 de arhitecți, urbaniști, membri ai societății civile, locuitori ai Clujului și iubitori de patrimoniu din întreaga țară au semnat apelul public „Palatul Telefoanelor din Cluj merită să intre în patrimoniul orașului” prin care au solicitat municipalității achiziția Palatului Telefoanelor, inițiativă care s-ar alinia cu politicile de regenerare urbană sustenabilă și ar consolida imaginea orașului ca centru al inovației și culturii.

Primăria își va manifesta dreptul de preempțiune și va achiziționa Palatul Telefoanelor, imobil situat pe strada Octavian Petrovici nr. 2, clasat drept monument istoric.

Clădirea este structurată pe 4 nivele + un etaj ethnic, aflat în proprietatea Orange Romania SA, cu o suprafață construită la sol de 574 mp. Imobilul este tranzacționat la suma de 3.230.000 euro.

„Se aprobă achitarea de către municipiul Cluj-Napoca a cheltuielor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului”, se arată în documentația citată.

La finalul lunii iulie, Orange România a înaintat intenția de a înstrăina imobilul. Ministerul Culturii nu și-a manifestat dreptul de preempțiune și a transferat acest drept autorității locale.

„Achiziționarea Palatului Telefoanelor ar fi o investiție în patrimonial cultural al Clujului. Această clădire emblematică face parte din memoria colectivă a clujenilor, fiind un punct de reper în pesajul orașului. Structura în cadre de beton armat și parterul foarte transparent dai clădirii un mare potențial de conversie pentru funcțiuni publice și reutilizare adaptativă”, se arată în proiectul de hotărâre.

Săptămâna trecută, edilul Clujului Emil Boc anunța că ultimii pași procedurali au fost parcurși astfel încât administrația locală să își poată manifesta dreptul de preempțiune și să achiziționeze imobilul.

„Sper ca toate procedurile să fie finalizate, ele și-au urmat pasul firesc. Nu este un demers simplu, implică multe chestiuni tehnice și juridice care trebuie luate în calcul, dar cred că suntem pe drumul final și putem să îl avem pregătit, pentru a convoca ședința extraordinară de Consiliu Local, pentru a putea aproba la finalul săptămânii viitoare acest proiect de hotărâre”, a declarat săptămâna trecută, în cadrul ședinței de Consiliu Local, primarul Clujului Emil Boc.

Conform documentației prezentate Consiliului Local, Palatul Telefoanelor poate completa circuitul turistic al Clujului, oferind un nou punct de reper în patrimoniul orașului. Poziția în vecinătatea parcului I.L.Caragiale face clădirea potrivită pentru o dotare publică, deshiderea acesteia pentru activități culturale, comunitare și economice.

