Un avion Ryanair, blocat pe pista Aeroportului Cluj după ce pilotului i s-a făcut rău la aterizare. Alte curse, deviate la Sibiu.

Un avion Ryanair, care efectua luni seara un zbor cu destinația Cluj-Napoca, a avut probleme la aterizare și a rămas blocat pe pistă, astfel că alte două curse au fost redirecționate spre Aeroportul din Sibiu.

Un avion Ryanair, blocat pe pista Aeroportului Cluj după ce pilotului i s-a făcut rău la aterizare. Alte curse, deviate la Sibiu.|Foto: Depositphotos.com

Un incident în care a fost implicat o aeronavă a companiei Ryanair s-a produs în seara zilei de luni pe Aeroportul din Cluj.

Potrivit Boardingpass.ro, motivul pentru care avionul Ryanair a rămas blocat pe pistă după aterizare a fost reprezentat de o urgență medicală.

Copilotul a anunțat controlorii de trafic aerian despre urgența medicală cu câteva minute înainte de aterizare, în condițiile în care pilotului i s-a făcut rău.

A fost solicitată asistență medicală, iar echipele de intervenție au ajuns imediat după aterizarea pe pistă a aeronavei.

Potrivit sursei citate, zborul de retur al companiei Ryanair cu destinația Bergamo a decolat de pe Aeroportul Cluj la ora 02.58.

Alte două zboruri WizzAir care veneau de la Roma și Lisabona au fost redirecționate la Sibiu. În urma incidentului, luni seara, aterizările şi decolările din Cluj-Napoca au fost oprite.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: