Vreme rece, ploi și maxime de 12 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se răcește semnificativ și va ploua în cea mai mare parte a țării. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 4 noiembrie| Foto: monitorulcj.ro

Marți, 4 noiembrie, vremea se va răci semnificativ în țară, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului și mai mult noros în restul țării. Se vor semnala precipitații temporare în Muntenia, Dobrogea și în Moldova și Transilvania. La munte, la altitudini mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 - 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 - 9 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi rece, astfel că maximele termice nu vor depăși 12 grade Celsius, iar minimele vor indica 1 grad Celsius. Cerul va fi variabil, însă temporar se vor semnala înnorări și vor crește șansele de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

În zilele următoare, temperaturile maxime nu vor depăși 12 – 13 grade Celsius.

