Un absolvent al UMF Cluj care suferă de o boală agresivă și rară are nevoie URGENTĂ de ajutor! Tratamentul salvator e extrem de costisitor

Un tânăr absolvent al UMF Cluj-Napoca a fost diagnosticat cu o boală agresivă și rară, iar acum are nevoie urgentă de ajutor. Tratamentul care-i poate salva viața este extrem de costisitor.

Un absolvent al UMF Cluj care suferă de o boală agresivă și rară are nevoie urgentă de ajutor / Foto: Radu Martin - FundRazr

Radu Martin, un tânăr absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, suferă de o boală gravă care l-a împiedicat să își urmeze visul - de a deveni medic.

Tânărul a fost diagnosticat cu o tumoră de mari dimensiuni la nivelul coloanei vertebrale care îi provoacă dureri inimaginabile și pentru care a trebuit să se opereze de două ori.

În urma acestor operații însă, tânărul a rămas cu dificultăți de mers și menținere a echilibrului. Radu și-a spus povestea chiar el însuși pe o pagina destinată strângerilor de donații, FundRazr.

„Eu sunt Radu, am 26 de ani și sunt absolvent al Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, promoția 2021. În 2020 am fost diagnosticat cu o tumoră de dimensiuni mari la nivelul coloanei vertebrale (Schwannom), care îmi comprima măduva spinării la nivel lombar și îmi provoca dureri foarte puternice. Până în prezent am avut 2 intervenții neurochirurgicale, în 2020, respectiv 2021, operații dificile, cu sângerare abundentă și necesar de plasma sanguină. În urma acestora am rămas cu dificultăți la mers și în menținerea echilibrului, recuperate parțial prin kinetoterapie, și cu dureri permanente pentru care s-au epuizat celelalte opțiuni de tratament medicamentos, rămânând doar morfina”, a spus Radu.

Problemele de sănătate l-au împiedicat să își urmeze visul

Din cauza acestor probleme de sănătate, Radu nu a mai putut să susțină examenul de rezidențiat după terminarea facultății, iar visul său de a deveni medic a fost pus pe „așteptare”.

Starea sa de sănătate a devenit foarte gravă, iar medicii spun că situația sa este complicată și rară. Astfel, singurul tratament care i-ar putea salva viața trebuie să îl facă în Elveția, dar este extrem de costisitor:

„În mai puțin de un an am trecut de la un tânăr sănătos și plin de viață la o persoană dependentă de ajutor și de medicație. Aceste probleme de sănătate m-au împiedicat să îmi susțin examenul de rezidențiat și să îmi urmez cariera de medic. Starea mea s-a deteriorat progresiv în ultimul an din cauza durerilor tot mai puternice, fapt ce m-a determinat să cer părerea mai multor neurochirurgi. Cazul meu este considerat unul rar și complicat datorită prezenței a două vertebre malformate congenital și a unui singur rinichi de la naștere, din acest motiv fiind necesară o intervenție chirurgicală realizată de o echipă multidisciplinară.

Cea mai sigură variantă am găsit-o la Spitalul Universitar Balgrist din Elveția, specializat în neurochirurgia malformațiilor de coloană, unde au o experiență vastă cu cazuri mai dificile, ca al meu. Operația constă în îndepărtarea uneia dintre vertebrele malformate și stabilizarea coloanei prin fixarea vertebrelor cu tije și șuruburi. Boala mea se agravează odată cu trecerea timpului și va deveni într-un final ireversibilă. Astfel, cu fiecare zi trecută scad șansele unui tratament de succes și risc, deci ca restul vieții mele să fie umbrit de durere și neputință”, a mărturisit Radu.

Cum poți ajuta?

Tânărul medicinist vă cere pe această cale ajutorul, iar orice mică donație este bine-venită:

„Dorința mea este de a mă opera cât mai curând, de a mă recupera și a putea să mă întorc pe drumul pe care eram in 2020, la viața mea normală. Am mare nevoie de ajutor pentru a plăti intervenția, materialele, spitalizarea, recuperarea postoperatorie și transportul, costuri ce se ridică la 90.000 euro.

Orice donație, oricât de mică și orice share public care va duce povestea mea la cât mai mulți oameni sunt de mare ajutor! Vă mulțumesc!”

Pentru a-l putea ajuta pe tânărul absolvent poți să faci o donație în următoarele conturi bancare:

Beneficiar/ Recipient: MARTIN RADU

BANCA TRANSILVANIA:

IBAN RON: RO87BTRLRONCRT0323848402

IBAN EURO: RO64BTRLEURCRT0323848401

IBAN DOLARI: RO68BTRLUSDCRT0323848401

BT PAY: 0735521404

REVOLUT: @martinvgdr

ING IBAN RON: RO19INGB0000999904409510

BCR IBAN RON: RO71 RNCB 0318 0824 4152 0001

BCR IBAN EURO: RO92 RNCB 0318 0824 4152 0011

