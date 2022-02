Concediu și indemnizație pentru persoanele care îngrijesc bolnavii de cancer

Persoanele care au grijă de adulții bolnavi de cancer pe care îi însoțesc la operații sau tratament, vor putea beneficia pentru prima dată de concediu medical și de indemnizație.

Asiguratul care îngrijeşte un pacient bolnav de cancer în vârstă de peste 18 ani beneficiază de concediu şi de indemnizaţie, prevede un proiect de lege adoptat de plenul Camerei Deputaţilor.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, legislaţia în vigoare prevede indemnizaţii şi concedii medicale doar pentru îngrijirea copilului bolnav de cancer.

Concediul și indemnizația sunt primite de aparținător și în situația în care însoțește pacientul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat.

Ce prevede proiectul adoptat:

-Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist.

-Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament.

-Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval de un an pentru un pacient.

-Cuatumul brut lunar al indemnizaţiei este de 85% din baza de calcul a asiguratului, stabilită conform articolului 10.

-În fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

În anul 2020, 2,7 milioane de oameni din Uniunea Europeană au fost diagnosticați cu cancer și alte 1,3 milioane de oameni și-au pierdut viața din această cauză.

