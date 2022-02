Centrul de evaluare ridică presiunea de pe UPU și secțiile COVID. Manager SCJU Cluj: „Suntem în platou, după părerea mea”

Centrul de evaluare a cazurilor de COVID-19 ușoare și medii e ca o „gură de aer” pentru unitatea de primiri urgențe (UPU) și secțiile COVID de la Spitalul Județean Cluj. Ce capacitate are centrul și care e situația COVID în SCJU Cluj-Napoca?

Într-o conferință de presă, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, dr. Claudia Gherman, a explicat cum funcționează Centrul de Evaluare COVID.

Mai exact, capacitatea maximă a acestui centru este de 20 de pacienți pentru spitalizare de zi, pe zi. Acest lucru înseamnă cu 20 de pacienți zilnic nu mai merg la UPU sau direct pe secțiile COVID de spitalizare continuă pentru niște probleme mici.

De asemenea, dr. Claudia Gherman a spus că în opinia sa am ajuns la platoul acestui val COVID:

„Aici am beneficiat de o legislație clară, respectiv s-au completat normele contractului cadru cu Casa de Asigurări pe care noi le semnăm anual, s-au adiționat cu niște norme pentru Centrul de Evaluare COVID. Avem un contract separat și buget separat pe acest centru care ne limitează și numărul de consultații, în funcție de bugetul pe care ni l-au alocat. În clipa de față ne-au alocat un buget pentru 20 de cazuri de spitalizare de zi, pe zi, maxim. Atât putem face.

Bineînțeles, dacă, să sperăm că nu va fi nevoie că acum pare că suntem în platou, după părerea mea, dar dacă va fi nevoie se poate suplimenta programul de lucru cu personal nou care are în continuare contract pe orele respective și atunci să-l creștem. Dar capacitatea centrului, așa cum arhitectural ne-a permis, mai mult de 20 de cazuri pe zi nu putem trata”, a spus managerul spitalului.

Centrul de Evaluare = o necesitate

În același timp, directorul medical al SCJU dr. Simona Nicoară a vorbit despre cum se ridică presiunea de pe UPU, dând un exemplu concret:

„E un lucru foarte bine venit. Scade mult presiunea pe UPU, unde mergeau toți acești pacienți, și pe secții, unde unii dintre ei trebuiau să fie internați, fiindcă anumite terapii, gen anticorpi monoclonali de exemplu, antivirale, nu se puteau administra în sistem deschis. Adică nu puteai să-i prescrii pacientului rețeta și să meargă el la farmacie să-și ia tratamentul antiviral, trebuia internat. Și atunci trebuia internat un caz care poate nu implica mari probleme din punct de vedere al severității, pur și simplu numai să-i tot administrăm tratamentul. Ori centrele de evaluare tocmai aici ajută. Putem prescrie în sistem deschis la anumite farmacii, bineînțeles, terapia de care pacienții cu forme ușoare, medii, au nevoie”, a spus dr. Nicoară.

În continuare, directorul medical mărturisește că centrele de evaluare au apărut ca o necesitate, ca să „răspundă valului 5”:

„Centrele de evaluare au apărut ca o necesitate ca să răspundă valului 5. Severitatea cazurilor în valul 5, toată lumea vede, nu este aceea din valul 4, ca urmare, deși am fost obligați și am făcut treaba asta. Am crescut numărul de paturi pentru pacienții COVID. Lucrurile decurg mai ușor și datorită centrelor de evaluare.”

Care e situația COVID pe secții?

Managerul SCJU, dr. Gherman a explicat că în prezent s-a ajuns la un maxim de spitălizări continue pentru acest val Omicron, dar a și spus câte locuri are spitalul.

În prezent există 169 de locuri destinate COVID-19, dintre care 140 de locuri ocupate. Maximul locurilor la ATI e de 14 paturi.

„Cazurile de spitalizare continuă sunt în creștere. Astăzi suntem la un maxim de spitalizări continue pe valul 5. (...) Au fost pași succesivi. După planul de reziliență, așa cum l-am avut conceput, am scăzut treptat și am crescut treptat. Deci noi de la 46 am avut 75, apoi am avut 103 și acum avem 169 de paturi pentru că mai mult de atât eu cred că nu va fi nevoie. Avem locuri pentru pacienții pozitivi și pe secții, deci nu sunt toate concentrate într-o singură secție. Avem pat pentru COVID, de exemplu, pe neurochirurgie pentru că nu poți să iei pacientul neurochirurgical să-l duci în secția COVID. Avem pe ginecologie pentru că maternitățile în permanență au avut paturi COVID. Mămicile trebuie să nască acolo la maternitate. Avem pe mai multe specialități, iar la nevoie se pot crește.

La ATI 13 locuri. Maximul pe care noi l-am putut pune la dispoziție în valul 4 au fost 16, dar la momentul în care ni s-a cerut creștere bruscă era foarte mult personal acasă infectat de la dânșii, de pe secții. Acum avem 14 pacienți pe 13 paturi, mai avem nevoie de personal. Din păcate aici nu putem lua de pe celelalte secții, fiindcă gradul de pregătire trebuie să fie înalt pentru ATI”, potrivit dr. Claudia Gherman.

