Centru de Evaluare pentru forme ușoare și medii de Covid, la Spitalul Județean Cluj. Manager: „Înainte, s-a pus presiune pe UPU”

Valul 5 se resimte și la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, unde se va deschide un Centru de Evaluare. În acest centru vor fi primiți pacienți cu forme ușoare sau medii de Covid-19, care nu vor mai fi nevoiți să meargă la UPU.

Valul 5 al pandemiei de Covid-19 începe să se facă simțit și în spitalele din județul Cluj. Dr. Claudia Gherman, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, a declarat miercuri că numărul persoanelor bolnave de Covid-19 internate a început să crească atât pe secțiile normale, cât și la ATI:

„În ceea ce privește cel de-al cincilea val al pandemiei de Covid-19, în care deja suntem, se face resimțit și la nivelul unității noastre. A crescut numărul de cazuri care sunt internate, atât pe secția normală a pacienților cu Covid-19, cât și pe Terapie Intensivă. Urmează să mă întâlnesc cu cei de pe Terapie Intensivă ca să începem organizarea pentru dotarea și extinderea paturilor pentru pacienții cu Covid-19.

Centru de Evaluare a formelor ușoare și medii de Covid

De asemenea, managerul spitalului a spus că, pentru a diminua impactul virusului asupra sistemului sanitar și pentru a lua presiune de pe Unitatea de Primiri Urgențe, grav afectată de valurile de Covid-19 anterioare, la Cluj-Napoca se va deschide un Centru de Evaluare.

În acest centru vor fi tratate persoanele care suferă de o formă ușoară sau medie de Covid-19. Pacienții vor fi consultați, investigați, tratați și chiar spitalizați dacă va fi nevoie:

„Ca element în plus, față de ce am avut anterior, vom deschide și un Centru de Evaluare pentru pacienții Covid-19 cu forme ușoare sau medii. Acest lucru nu a existat în valurile anterioare și s-a simțit lipsa acestui centru, creându-se o presiune excesivă asupra Unității de Primiri Urgențe (UPU). Centrul va deveni funcțional de îndată ce se emite o hotărâre oficiale. Suntem în așteptarea acestei hotărâri de guvern, în care se va da oficial harta tuturor centrelor de evaluare din țară. Am înțeles că vor fi 230 de centre de evaluare în toată țara, dintre care unul va fi în incinta Spitalului Clinic Județean, respectiv pe strada Clinicilor, lângă clădirea secției de Dermatologie, în care vor putea fi consultați, investigați, tratați și dacă este nevoie spitalizați în regim de spitalizare de zi, cazurile care se vor adresa acestui centru: formele ușoare și medii. Formele grave rămân să se adreseze Unității de Primire Urgențe”, a declarat dr. Claudia Gherman.

Pacienții nu au nevoie de bilet de trimitere

Totodată, persoanele care se vor adresa Centrului de Evaluare vor primi un pachet de servicii, în care au inclus analize de sânge și examen radiologic. Pentru a fi consultați la Centrul de Evaluare, pacienții nu vor avea nevoie de bilet de trimitere, dar trebuie să fie confirmați pozitivi de Covid-19:

„Pacienții nu vor avea nevoie de bilet de trimitere, dar vor trebui să fie pacienții confirmați pozitiv. Acești pacienți, în afara unei consultații, vor putea beneficia de un pachet de servicii, respectiv analize de sânge, examen radiologic și când avem rezultatele acestor examinări paraclinice, emiterea unei scheme de tratament calificat. Este extrem de important ca tratamentul la pacienții Covid-19 să fie instituit precoce. Dacă el nu este instituit în primele zile, nu mai este eficient”, a adăugat dr. Gherman.

Echipa medicală va încerca să efectueze, la început, contractarea unui număr de 56 de consultații pe zi și 10 paturi de spitalizare continuă, cu posibilitatea de creștere progresivă în funcție de necesitate. Dacă va fi nevoie, se va extinde și programului de lucru.

Oboseala, resimțită între medici

După ultimul val al pandemiei de Covid-19, care a fost unul puternic și devastator, oboseala se resimte între angajații Spitalului Clinic Județean, care au ales să nu își folosească concediul de odihn pentru a avea grijă de pacienții bolnavi:

„Din păcate deja se resimte oboseala din toate valurile anterioare acumulate, deși între valul 4 și 5 am încercat să-i încurajăm să își ia zilele libere și concediile de odihnă de care beneficiau legal, pe care nu și le-au luat din moralitate și responsabilitate. Neavând cine să trateze pacienții, angajații au consimțit să lucreze atât cât a fost nevoie, conform Codului Muncii. Dar suntem pregătiți, suntem antrenați și parțial obișnuiți. Nu suntem neapărat în așteptarea valului 5 și nu dorim să fie un val puternic. Nu dorim să fie cazuri grave, dar în caz că vor fi, suntem pregătiți să ne extindem cât este necesar”, a spus dr. Gherman.

