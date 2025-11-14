Fetița de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic avea o „patologie cronică complexă”. Afecțiunile grave nu ar fi permis anestezia.

Fetița de doi ani care a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, unde i-a fost făcută sedare totală, avea o „patologie cronică complexă”, arată concluziile preliminare ale autopsiei.

Legiștii au făcut vineri autopsia fetiței de doi ani care a murit după ce a fost supusă unei anestezii generale pentru două tratamente de canal într-o clinică stomatologică din București.

Procurorii susțin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiței de 2 ani a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complex”, a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, citat de Agerpres.ro

O fetiță de 2 ani a murit joi seară în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

La fața locului au fost chemate echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, însă în pofida eforturilor depuse, fetița a decedat.

Inițial, dosarul a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore.

Afecțiunile grave nu ar fi permis anestezia

În condițiile în care copila ar fi avut afecțiuni medicale preexistente, minora nu ar fi trebuit să fie anesteziată, potrivit surselor medicale consultate de Digi24.

Medicii legiști au solicitat toate documentele medicale de la părinți, de la medicul de familie al copilului și, de asemenea, toate documentele cu ce i s-a administrat în clinică, în timpul intervenției stomatologice. Aceștia vor stabili dacă medicul anestezist din clinică ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune.

Tatăl fetiței declara joi seară că fetița nu avea nicio problemă de sănătate, deși preciza că analizele micuței nu erau în regulă.

Ministrul Sănătății: Clinica nu avea autorizațiile corespunzătoare

Fetița a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, iar cabinetul de anestezie nu „respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că acestea sunt date preliminare în urma controlului declanșat la clinică de către Inspecția Sanitară de Stat, potrivit Hotnews.ro

„Lucrurile, din nou nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

