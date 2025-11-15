Intervenții stomatologice cu anestezie generală, în spitalele publice de urgență. Propunerea ministrului Sănătății în urma decesului unei fetițe de doi ani într-o clinică privată.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat o propunere conform căreia persoanele care au nevoie de intervenții stomatologice complexe, care necesită anestezie generală, să beneficieze de asistență medicală în cadrul spitalelor de urgență.

Propunerea a fost lansată vineri seară, pe Facebook, în urma decesului unei fetițe de doi ani într-o clinică privată.

Alexandru Rogobete recunoaşte că o asemenea idee nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, este unul dintre cei care au apreciat ideea, precizând că „spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”. Ministrul Sănătăţii i-a răspuns: „Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”.

„Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă - în ambulatoriul de specialitate mai exact?”, a scris ministrul Sănătăţii pe pagina de Facebook.

Alexandru Rogobete a explicat că această schimbare vizează procedurile realizate cu anestezie generală, care trebuie efectuate în condiții sigure, în cabinete stomatologice înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregǎtite daca apare o complicaţie de urgenţǎ. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni”, a mai scris ministrul Alexandru Rogobete în mesajul său.

Propunerea ministrului Sănătății vine în contextul în care o fetiță de doi ani a murit într-un cabinet stomatologic din București, imediat după ce i-a fost administrat anestezicul.

Anterior, ministrul Sănătății declarase public faptul că respectiva clinică nu deținea toate autorizațiile necesare pentru a funcționa corespunzător.

În acest caz a fost deschisă o anchetă la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

