CNAS vrea să schimbe regulile pentru decontarea serviciilor medicale private realizate pe banii statului. Asociațiile de pacienți se revoltă: „Încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale”.

Noul proiect propus de CNAS pentru evaluarea capacității furnizorilor publici de a trata pacienții este aspru criticat de organizațiile din sănătate care semnalează că demersul va reduce accesul românilor la servicii medicale.

CNAS vrea să schimbe regulile pentru decontarea serviciilor medicale private realizate pe banii statului. Asociațiile de pacienți se revoltă: „Încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale”.|Foto: pexels.com

La finalul lunii mai, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat în transparență decizională un proiect prin care susține că este introdusă o formulă „obiectivă și transparentă” pentru evaluarea situațiilor în care capacitatea furnizorilor publici este depășită în cadrul programelor naționale de sănătate.

În contextul în care nu există o formulă unitară pentru a calcula nevoia reală de servicii medicale în programele naționale de sănătate dedicate pacienților cu boli grave, CNAS vrea să „transparentizeze” procesul printr-o nouă metodă de calcul care să țină seama de mai mulți factori, precum: numărul pacienților care vin la tratament din alte județe, al celor care pleacă pentru îngrijiri în alte zone ale țării, dar și numărul estimat de pacienți dintr-un județ.

CNAS vrea să schimbe regulile pentru decontarea serviciilor medicale private realizate pe banii statului

Concret, proiectul vizează o schimbare semnificativă potrivit cărea serviciile medicale din sistemul privat vor fi decontate doar dacă spitalele publice nu dispun de capacitate suficientă.

Este vorba despre programe pentru pacienții cu afecțiuni grave, precum oncologia, bolile cardiovasculare, radioterapia, investigațiile de înaltă performanță precum PET-CT dar și altele.

„Includerea furnizorilor privați de servicii medicale în programele naționale de sănătate curative se face exclusiv pentru serviciile medicale care exced capacității furnizorilor publici de servicii medicale”, se arată în proiectul publicat de CNAS.

Sursa: CNAS

În prezent, pacienții pot opta pentru tratament în sistemul public de sănătate sau privat, în condițiile în care furnizorii privați sunt în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și dispun de fonduri pentru luna respectivă.

Prin noul proiect propus de CNAS, accesul la serviciile medicale private decontate va fi condiționat de lipsa locurilor libere în instituțiile de sănătate publică.

Schimbarea va avea impact direct asupra pacienților incluși în două programe naționale de tratament:

*Programe de sănătate pentru tratamente pe termen lung: oncologie, diabet zaharat, boli neurologice, insuficiență renală cronică, boli rare, transplant de organe.

*Programe curative pentru tratamente episodice: boli cardiovasculare, terapia intensivă a insuficienței hepatice, endometrioză, PET-CT.

Proiectul CNAS, contestat de asociațiile de pacienți

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) a acuzat CNAS că „încearcă să condiționeze” accesul pacienților la furnizorii privați de servicii medicale prin intermediul proiectului aflat în consultare publică.

Organizația solicită retragerea proiectului de ordin și reluarea procesului de elaborare pe baza unui studiu de impact real, realizat împreună cu organizațiile de pacienți, profesioniștii din sănătate și toți actorii implicați. În cazul în care CNAS nu va retrage acest ordin, care „încalcă în mod flagrant” drepturile pacientului, federația susține că își rezervă dreptul de a apela la instanțele interne și europene.

„În spatele unei formule matematice, CNAS propune o schimbare cu potențial major asupra accesului la servicii medicale esențiale. Prin ordinul aflat în consultare publică, instituția intenționează să condiționeze accesul furnizorilor privați la programele naționale de sănătate de rezultatul unui calcul administrativ care pretinde că poate stabili dacă sistemul public are sau nu capacitatea de a trata pacienții. Totul fără un studiu de impact sau o analiză care să arate câți pacienți vor fi afectați, în ce județe vor apărea probleme de acces, ce efecte vor exista asupra timpilor de așteptare, asupra continuității tratamentului sau asupra șanselor de supraviețuire ale pacienților cu boli grave”, arată asociația într-un mesaj publicat marți pe pagina de Facebook.

Proiectul CNAS, contestat de asociațiile de pacienți|Sursa: Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România - Facebook

Potrivit asociației bolnavilor de cancer, CNAS propune ca accesul pacienților la întreaga capacitate medicală disponibilă în România să fie decis pe baza unor estimări statistice și a capacității declarate de furnizorii publici.

„Proiectul ignoră o realitate pe care o cunosc toți pacienții: sistemul medical românesc funcționează astăzi prin contribuția simultană a furnizorilor publici și privați. În loc să utilizeze toate resursele disponibile pentru reducerea timpilor de așteptare și creșterea accesului la tratament, CNAS propune un mecanism care poate restrânge artificial accesul pacienților la o parte importantă a infrastructurii medicale existente. Cu această măsură legislativă, CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale și medicul curant, și mai încalcă principiul «banul urmărește pacientul». (...) Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România solicită retragerea proiectului de ordin și reluarea procesului de elaborare pe baza unui studiu de impact real, realizat împreună cu organizațiile de pacienți, profesioniștii din sănătate și toți actorii implicați”, menționează sursa citată.

Totodată, FABC afirmă că, în cazul în care CNAS nu va retrage acest ordin, care încalcă „în mod flagrant” drepturile pacientului, își rezervă dreptul de a apela la instanțele interne și europene.

Și Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) a avertizat marți că proiectul de ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea normelor de derulare a programelor naționale de sănătate curative riscă să întârzie tratamentele pacienților și să le reducă șansele de supraviețuire.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: