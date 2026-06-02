Unde puteți preda medicamentele expirate în Cluj? NU le aruncați!

Medicamentele expirate sau neutilizate nu trebuie aruncate la gunoi sau în toaletă pentru că sunt deșeuri periculoase. Pot fi predate în mai multe locații din județul Cluj.

NU aruncați medicamentele expirate/neutilizate la gunoi | Foto ilustrativă

Locațiile din Cluj unde puteți preda medicamente expirate

În județul Cluj există mai multe centre de colectare pentru medicamentele expirate.

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Județean de Urgență – Str. Clinicilor nr. 3-5 – nonstop

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” – Str. Ion Creangă – zilnic 07.00-19.00

Spitalul Clinic de Recuperare – Str. Viilor nr. 46-50 – zilnic 08.00-20.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Str. Moților nr. 66-68 – joi 08.00-22.00

Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” – Calea Moților 19-21 – luni și vineri 10.00-13.00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase – Str. Iuliu Moldovan nr. 23 – joi 09.00-12.00

Spitalul Clinic Municipal – Str. Tăbăcarilor nr. 11 – joi 10.00-14.00

Institutul de Urologie și Transplant Renal – Str. Clinicilor nr. 4-6 – vineri 14.30-15.30

Spitalul Clinic CF Cluj – mai multe puncte de colectare

Regina Maria – Calea Dorobanților nr. 29 – luni-vineri 08.00-20.00

Medisprof – Bd. Muncii nr. 96-98 – luni-vineri 08.00-13.00

Cardiomed – Str. Republicii nr. 17 – miercuri și vineri 08.00-20.00

Alte centre de colectare în județul Cluj

Dej : Spitalul Municipal Dej - marți 12.00-14.00

: Spitalul Municipal Dej - marți 12.00-14.00 Ghera : Spitalul Municipal Gherla – marți și joi 13.00-15.00

: Spitalul Municipal Gherla – marți și joi 13.00-15.00 Huedin : Spitalul Orășenesc Huedin – marți 08.00-15.00

: Spitalul Orășenesc Huedin – marți 08.00-15.00 Turda : Spitalul Municipal Turda – ultima joi din lună, 08.00-12.00

: Spitalul Municipal Turda – ultima joi din lună, 08.00-12.00 Câmpia Turzii : Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” – marți 09.00-12.00

: Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” – marți 09.00-12.00 Borșa : Spitalul de Boli Cronice Psihice Borșa – luni 10.00-12.00

: Spitalul de Boli Cronice Psihice Borșa – luni 10.00-12.00 Suceagu: Polaris Medical (Medicover) – vineri 15.00-16.00

La aceste locații puteți preda:

medicamente expirate

medicamente neutilizate

ambalaje deteriorate

medicamente parțial utlizate

„Protejarea sănătății publice și a mediului înconjurător este o responsabilitate comună. Îi încurajez pe toți cetățenii județului Cluj să utilizeze aceste centre de colectare și să contribuie activ la un comportament responsabil față de comunitate și natură”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna, citată într-un comunicat al instituției, marți, 2 iunie 2026.

