Zeci de tinere obligate să producă materiale erotice pentru OnlyFans. Patru persoane, inculpate pentru trafic de persoane în Cehia

Foto: depositphotos.com

Poliția din Cehia a anunțat inculparea a patru persoane și a unei entități juridice într-un dosar de trafic de persoane, după ce zeci de tinere au fost constrânse să realizeze conținut erotic destinat platformei OnlyFans și altor rețele sociale.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a recrutat femei cu vârsta de peste 18 ani și ar fi profitat de vulnerabilitatea, marginalizarea sau lipsa de experiență a acestora pentru a le determina să producă materiale cu caracter erotic, conform Agerpres.ro.

Presiuni și amenințări asupra victimelor

Anchetatorii susțin că, după ce câștigau încrederea tinerelor, persoanele implicate le convingeau să semneze contracte prin care urmau să fie reprezentate pe rețelele sociale, în special pe platforma OnlyFans. Ulterior, victimele nu mai aveau control asupra conturilor create în numele lor și nici asupra modului în care era folosit conținutul produs.

Conform poliției cehe, persoanele inculpate ar fi folosit presiuni psihologice, amenințări cu penalități financiare și refuzul plății pentru a determina victimele să realizeze materiale din ce în ce mai explicite, împotriva voinței lor.

Profit de peste 170.000 de dolari

Anchetatorii estimează că activitatea grupării a generat venituri de cel puțin 3,6 milioane de coroane cehe, echivalentul a aproximativ 172.000 de dolari.

OnlyFans, platformă lansată în 2016, numără sute de milioane de utilizatori la nivel mondial și permite creatorilor de conținut să obțină venituri din abonamente plătite de utilizatori. De-a lungul timpului, platforma a fost implicată în mai multe controverse privind publicarea de materiale fără acordul persoanelor implicate.

Acuzații similare și în alte țări

Potrivit unor investigații internaționale, numeroase persoane au reclamat apariția pe platformă a unor imagini și videoclipuri cu caracter sexual fără consimțământul lor. Cazuri similare au fost semnalate atât în Statele Unite, cât și în Marea Britanie, unde autoritățile au primit plângeri privind utilizarea neautorizată a unor materiale pornografice.

Ancheta din Cehia este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească numărul exact al victimelor și amploarea rețelei implicate în acest dosar.

