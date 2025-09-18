Cluj-Napoca, capitala internațională a neurochirurgiei. Emil Boc: „În medicină, inteligența artificială devine un aliat esențial”.

În perioada 17 – 20 septembrie, Clujul găzduiește Congresul Societății Române de Neurochirurgie, eveniment ce reunește sute de specialiști de top din România, Europa, SUA și Asia.

Cluj-Napoca, capitala internațională a neurochirurgiei. Emil Boc: „În medicină, inteligența artificială devine un aliat esențial”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Timp de trei zile, Clujul este centrul mondial al neurochirurgiei: cea de-a 50-a ediție a Congresului Societății Române de Neurochirurgie, un eveniment aniversar cu tema „Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor”, se desfășoară în această perioadă la Casa de Cultură a Studenților din Cluj.

În deschiderea evenimentului, edilul Clujului Emil Boc a adresat felicitări președintelui Societății Române de Neurochirurgie, profesorului doctor Ștefan Florian pentru organizarea la Cluj a acestui congres și pentru reușitele academice și științifice în domeniul neurochirurgiei.

Peste 350 de specialişti din România, precum și invitaţi din SUA, Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania, Brazilia, Argentina şi India s-au reunit la Cluj, în cadrul Congresului Internațional de Neurochirurgie, dedicat provocărilor din domeniu.

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj cu privire la impactul inteligenței artificiale în domeniul medicinei:

„Inteligența artificială nu este un viitor îndepărtat. Ea este deja aici, în sălile de operație, în laboratoare și în diagnostic. În medicină, în neurochirurgie, AI devine un aliat esențial: analizează imagini RMN și CT cu o precizie incredibilă și sprijină planificarea intervențiilor și reduce riscurile. În același timp, asistă chirurgii prin roboți de mare finețe și monitorizează pacienții și anticipează complicații.

Cum spunea Eric Topol: «AI nu va înlocui medicii, dar medicii care folosesc AI îi vor înlocui pe cei care nu o fac»”, a transmis primarul Emil Boc.

Congresul reunește sute de specialiști români din universități și spitale de profil din țară, alături de invitați internaționali din centre neurochirurgicale de renume mondial.

Joi, în cadrul evenimentului de deschidere a congresului, a participat primarul Emil Boc și viceprimarul Dan Tarcea, iar din partea comunității academice și medicale participă rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Prof. Univ. Dr. Anca Dana Buzoianu, președintele Societății Române de Neurochirurgie și gazda evenimentului, Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, precum și Prof. Dr. Torstein R. Meling, președintele Asociației Europene a Societăților de Neurochirurgie.

„Evenimentul reflectă una dintre cele mai bogate tradiții neurochirurgicale din Europa de Sud-Est, cu peste 50 de ani de activitate”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, Președinte al Societății Române de Neurochirurgie.

Profesorul doctor Ștefan Florian, președintele Societății Române de Neurochirurgie, a vorbit în deschiderea Congresului de la Cluj despre provocările și oportunitățile din domeniul neurochirurgiei|Foto: Emil Boc - Facebook

Peste 130 de prezentări la Cluj pe teme medicale

Congresul găzduiește peste 130 de prezentări științifice susținute de lectori internaționali, pe teme precum neurochirurgie vasculară, neuro-oncologie și patologie spinală.

Pe lângă sesiunile științifice, vor fi organizate workshop-uri și prezentări de cazuri complexe, pentru a stimula transferul de cunoștințe și schimbul de bune practici. Discuțiile vor contribui la actualizarea standardelor de diagnostic și tratament, integrarea rezultatelor cercetării și a inovațiilor tehnologice în practica medicală și la sprijinirea formării profesionale a tinerilor medici.

Evenimentul include și competiția Young Neurosurgeons’ Corner, unde vor fi prezentate 20 de lucrări înscrise de studenți și rezidenți, menită să încurajeze implicarea tinerilor în cercetarea științifică.

Organizat în parteneriat cu Société de Neurochirurgie de Langue Française (SNCLF), International Academy of Neurosurgical Anatomy (IANA), Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) și Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN), evenimentul marchează o ediție de referință pentru neurochirurgia românească, oferind o platformă de schimb de experiență între specialiști internaționali și locali.

