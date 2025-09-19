7.300 de copii din Cluj au fost ajutați în ultimele 3 luni de PEDITEL, serviciul telefonic de telemedicină pediatrică non-stop

Aproape 7.300 de copii clujeni au beneficat de sprijin medical telefonic prin intermediul PEDITEL, serviciul gratuit non-stop.

Fundația Părinți din România a anunțat finalizarea proiectului „Peditel - Telemedicină Pediatrică, Gratuit, Non-Stop”, dedicat sprijinirii sănătății copiilor din municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul a beneficiat de trei luni de finanțare nerambursabilă din bugetul local, acordată de Consiliul Local Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru linia de garda 24/7 adresată parinților din municipiului Cluj-Napoca.

Țintă depășită de PEDITEL. Au oferit asistență medicală pentru aproape 7.300 de copii din Cluj

Valoarea totală a proiectului este a fost de 100.000 lei, din care 55.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă oferită din fonduri publice, iar 45.000 lei constituie cofinanțarea asigurată de Fundația Părinți din România.

Prin această inițiativă, PEDITEL a oferit sprijin medical pediatric pentru un număr 7.299 de copii din Cluj-Napoca, prin intermediul unui serviciu permanent, disponibil 24/7, asigurat de 49 de medici în cadrul a 988 de ore de gardă.

Acest proiect și-a propus inițial să ajute 3.666 de copii din municipiul Cluj-Napoca, numarul final fiind de 7.299, cu 99% mai mult decât estimarea inițială.

Prin dezvoltarea telemedicinei ca soluție complementară eficientă și accesibilă, PEDITEL oferă acces gratuit, non-stop la un medic pediatru pentru a putea eficientiza și decongestiona camerele de gardă și unitatile de primiri urgențe pediatrice.

În perioada 20 iunie - 20 septembrie 2025, serviciul PEDITEL a gestionat 25.564 de solicitări din partea părinților, însumând un total de 132.540 minute de conversații medicale. Cele mai aglomerate zile au fost:

21 iunie - 376 solicitări

15 ianuarie - 373 solicitări

2 iulie - 367 solicitări

4 iulie - 361 solicitări

26 iulie - 348 solicitări

„În numele echipei PEDITEL, oresc să transmit sincere mulțumiri Primăriei pentru implicarea și sprijinul acordat. Prin această susținere, am reușit să fim alături de aproape 7.300 de copii clujeni și familiile lor, oferindu-le acces rapid la asistență medicală pediatrică. Telemedicina salvează vieți, iar parteneriatul nostru demonstrează că împreună putem aduce soluții reale în comunitate”, a transmis Cristina Grigore, Co-fondator PEDITEL și Director Executiv al Fundației Părinți din România.

